Саакашвили едет на границу с маленьким сыном

"Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет", — сообщил Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.