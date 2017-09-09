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    Саакашвили едет на границу с маленьким сыном

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (345)

    (обновлено: )34120
    Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что, несмотря на угрозы, он намерен приехать на границу с младшим сыном. Его возвращение запланировано на 10 сентября.
    Georgi Lobjanidze/Youtube

    "Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет", — сообщил Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

    Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

    Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

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