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    Политика

    Без банка и гражданства Коломойский и Саакашвили - два сапога пара

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    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (342)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что первоочередной целью Саакашвили и Коломойского будет Порошенко, и они всячески будут содействовать тому, чтобы он не прошел на второй срок.
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    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд в Украину на основании аннулирования его украинского паспорта, 7 сентября в Швейцарии встречался с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщили источники из окружения олигарха. По данным источников Коломойский и Саакашвили поужинали в элитном отеле Four seasons и бывший президент Грузии подтвердил, что 10 сентября собирается в Украину.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Свое мнение о том, против кого будут дружить Коломойский и Саакашвили, высказал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я думаю, что, во-первых, Коломойский идет по принципу: в политике нет постоянных врагов и друзей, и встреча с Саакашвили действительно могла произойти. Для них, что для Саакашвили, что для Коломойского, первоочередной целью будет Петр Порошенко. Все остальные, это так, побочные эффекты, потому что одного президент лишил гражданства, второго лишил ПриватБанка. Поэтому несмотря на все, два человека обладают хорошей памятью, а поскольку это произошло недавно и стоило много, то и еще определенной злостью на президента, и всячески будут содействовать тому, чтобы он не прошел на второй срок", — заявил эксперт.

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    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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