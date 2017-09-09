Под Киевом задержали колонну, ехавшую встречать Саакашвили

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в ночь на субботу, 9 сентября, задержали колонну, которая направлялась встречать бывшего главу Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пункт пропуска "Краковец", сообщает Штаб блокады торговли с неподконтрольными территориями Донбасса.

Участников задержали на въезде в Бровары возле Киева.

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"(Колонна — Ред.) заблокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят, что сделают "потом". Ребята опасаются, что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить", — говорится на странице Штаба в Facebook.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.