наверх
09.09.201708:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом задержали колонну, ехавшую встречать Саакашвили

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (343)

    (обновлено: )43931
    Колонна заблокирована спецназом и Нацгвардией на въезде в Бровары недалеко от столицы. Автоматчики не дают выйти из машин, сообщили сторонники блокады торговли с ДНР и ЛНР.
    Задержание под Киевом автоколонны, ехавшей встречать Саакашвили
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в ночь на субботу, 9 сентября, задержали колонну, которая направлялась встречать бывшего главу Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пункт пропуска "Краковец", сообщает Штаб блокады торговли с неподконтрольными территориями Донбасса.

    Участников задержали на въезде в Бровары возле Киева. 

    Смотрите также: В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    "(Колонна — Ред.) заблокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят, что сделают "потом". Ребята опасаются, что при попытке незаконного обыска им могут что-то подбросить", — говорится на странице Штаба в Facebook. 

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Экс-президент неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    Колючая проволока на КПП Краковец. Видео
    Радіо Свобода
    Возвращение Саакашвили. КПП "Краковец" огородили колючей проволокой

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

    Ранее глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием экстрадировать Саакашвили, оба раза безрезультатно, хотя были предоставлены "все доказательства".

    Во вторник Минюст Украины сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Зигмар Габриель
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия