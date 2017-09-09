В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, намерен в воскресенье, 10 сентября, вернуться в Украину через КПП "Краковец".

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Ряд политиков уже выразили готовность поддержать бывшего главу Одесской ОГА и лично прибыть на КПП на границе с Польшей.

В то же время пользователи соцсетей не стали дожидаться назначенной даты и начали уже "встречать" скандального политика.