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    Фотоленты

    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (341)

    (обновлено: )3
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Цензор.нет
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    facebook.com/ProtsyshynOfficial
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    facebook.com/ProtsyshynOfficial
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Дурдом.in.ua

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    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы

    Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, намерен в воскресенье, 10 сентября, вернуться в Украину через КПП "Краковец".

    Смотрите также: "Небось, жрете? Ревы на вас нет". Лучшие фотожабы на слова министра

    Ряд политиков уже выразили готовность поддержать бывшего главу Одесской ОГА и лично прибыть на КПП на границе с Польшей. 

    В то же время пользователи соцсетей не стали дожидаться назначенной даты и начали уже "встречать" скандального политика. 

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