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    Глава Нацполиции Князев о штурме офиса ОУН

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (241)

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    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что действия правоохранителей в ситуации с ОУН должно оценить не только общество, но и представители структур, которые следят за законностью действий сотрудников полиции.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Полиция работает над уголовным производством, в котором зафиксированы факты хулиганских действий и факты нанесения телесных повреждений, не разделяя граждан на стороны конфликта, заявил глава Национальной полиции Украины, отвечая на вопрос, о столкновениях в Украине 9 мая.

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    "Мы не распределяем на стороны, мы делим на граждан, которые совершали правонарушения, были свидетелями, потерпевшими или не совершали правонарушения. Мы работаем над уголовным производством, в котором зафиксированы факты хулиганских действий, факты нанесения телесных повреждений", — сказал Князев в эфире телеканала ZIK Сергей Князев. 

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    Что касается инцидента со штурмом офиса ОУН, то он заверил, что действия полиции в этом случае должно оценить не только общество, которое имеет разные мнения, но и представители структур, которые следят за законностью действий сотрудников полиции.

    В то же время он отметил, что решения суда на проведение обыска в помещении на тот момент не было.

    "Есть некоторые процедуры в Уголовно-процессуальном кодексе, которые предусматривают безотлагательное выполнение каких-то действий", — добавил Сергей Князев.

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    Напомним, 9 мая сотрудники правоохранительных органов штурмовали офис ОУН на улице Мазепыв Киеве. В то же время, по версии МВД, штурма офиса ОУН не было: полицейские только принимали меры полицейского реагирования задержания лиц, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Как сообщил Аваков, в одном из окон офиса ОУН был замечен мужчина с гранатометом.

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