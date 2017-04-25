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    Корольчук: новый закон о рынке электроэнергии – вчерашний день

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    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что новый закон о рынке электроэнергии уже утратил свою актуальность.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Я считаю, что мы приняли этот закон, государство имеется в виду, но он уже является вчерашним днем", — заявил Юрий Корольчук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Ранее Верховная Рада приняла новый закон о рынке электроэнергии. Он внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает интеграцию рынков и свободный выбор поставщиков. После принятия закона начнется подготовительный период, который займет не менее двух лет. Предположительно в середине 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей. 

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