Корольчук: новый закон о рынке электроэнергии – вчерашний день

"Я считаю, что мы приняли этот закон, государство имеется в виду, но он уже является вчерашним днем", — заявил Юрий Корольчук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Ранее Верховная Рада приняла новый закон о рынке электроэнергии. Он внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает интеграцию рынков и свободный выбор поставщиков. После принятия закона начнется подготовительный период, который займет не менее двух лет. Предположительно в середине 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей.