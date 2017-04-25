Землянский: закон о рынке электроэнергии вызовет рост тарифов

"Во-первых, либерализация любого рынка ведет к росту тарифов. Это надо четко понимать. И все рассказы о том, что тарифы снизятся, будет все хорошо, или, как любят заявлять в лучших советских традициях руководители нашего государства — господин Порошенко и господин Гройсман, что газ дорожать не будет, электроэнергия дорожать не будет, — это все неправда", — заявил Валентин Землянский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Читайте также: Закон о рынке электроэнергии и новая динамика роста тарифов

Ранее Верховная Рада приняла новый закон о рынке электроэнергии. Он внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает интеграцию рынков и свободный выбор поставщиков. После принятия закона начнется подготовительный период, который займет не менее двух лет. Предположительно в середине 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей.