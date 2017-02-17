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    Бондаренко: в ситуации с блокадой Донбасса государство умыло руки

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    Блокада Донбасса. Разгон? (410)

    (обновлено: )20332
    По словам директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, имея право применить силу к участникам блокады Донбасса, государство ограничивается исключительно грозными высказываниями.
    РИА Новости Украина

    "Государство, которое имеет право применить силу в подобных случаях, когда не просто злостно нарушается законодательство, но и создается ситуация, угрожающая энергетике страны и экономике в целом, государство умывает руки, или ограничивается какими-то грозными высказываниями", — сказал Бондаренко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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