Активист: подрыва ж/д путей в Донбассе не было, их просто отрезали

В понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе участники блокады взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне.

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Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.