Активист: цель блокады ОРДЛО - обмен пленными "всех на всех"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Он отметил, что у него не вызывают доверия инициаторы этой акции. Тука также сказал, что блокада оккупированных территорий, объявленная добровольцами 26 декабря, не согласована ни с одним госучреждением — СБУ, МВД, ВСУ. В свою очередь, организаторы обещали, что не будут пропускать на территорию ОРДЛО металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Какова цель блокады некоторых районов Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал начальник Штаба блокады торговли с временно оккупированными территориями Сергей Акимович.

"Главная наша цель — это освободить наших побратимов из плена и поменять так, как государство заявило, в принципе, как были достигнуты в Минске договоренности, всех на всех", — заявил активист.

Акимович ответил отрицательно на вопрос, не повлечет ли за собой блокада обратную реакцию.

"Во-первых, у нас есть опыт, и опыт довольно неплохой, мы в 2014 году это уже проводили, и благодаря нашей блокаде мы освободили за неделю много наших побратимов, поэтому бояться — значит ничего не делать, а ничего не делать, то ничего и не будет", — сказал он.