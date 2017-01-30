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    Фотоитоги 30 января: "Азов" против банков РФ, Порошенко в Берлине, обострение в Донбассе

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (36)

    (обновлено: )4710
    Протест Азова возле отделения Сбербанка, дочки российского банка, в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Теракт в мечети Квебека
    Звезда Теория большого взрыва Саймон Хелберг и актриса из сериала Вице-президент Джулия Луис-Дрейфус выступили против указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.
    Гильдия киноактеров США назвала лучшей актрисой года Эмму Стоун, сыгравшую в мюзикле Ла-Ла Ленд
    Титул Мисс Вселенная-2016 завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    Борьба с пожарами в Чили
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Протест Азова возле отделения Сбербанка, дочки российского банка, в Киеве
    Протест "Азова" возле отделения "Сбербанка", "дочки" российского банка, в Киеве.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Неизвестные в масках и с криками "Аллах Акбар" ворвались в мечеть в канадском Квебеке и обстреляли толпу людей. В результате инцидента погибли шесть человек, восемь людей ранены.
    Twitter RT
    Теракт в мечети Квебека
    Неизвестные в масках и с криками "Аллах Акбар" ворвались в мечеть в канадском Квебеке и обстреляли толпу людей. В результате инцидента погибли шесть человек, восемь людей ранены.
    REUTERS/Mathieu Belanger
    Звезда Теория большого взрыва Саймон Хелберг и актриса из сериала Вице-президент Джулия Луис-Дрейфус выступили против указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.
    Звезда "Теория большого взрыва" Саймон Хелберг и актриса из сериала "Вице-президент" Джулия Луис-Дрейфус выступили против указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.
    REUTERS/Alexander Ermochenko Lucy Nicholson
    Гильдия киноактеров США назвала лучшей актрисой года Эмму Стоун, сыгравшую в мюзикле Ла-Ла Ленд
    Гильдия киноактеров США назвала лучшей актрисой года Эмму Стоун, сыгравшую в мюзикле "Ла-Ла Ленд".
    REUTERS Mike Blake
    Титул Мисс Вселенная-2016 завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    Титул "Мисс Вселенная-2016" завоевала 24-летняя француженка Ирис Митенер - студентка-стоматолог из города Лилль.
    REUTERS Erik De Castro
    Борьба с пожарами в Чили
    Борьба с пожарами в Чили.
    REUTERS Juan Gonzalez
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Протест "Азова" возле отделения "Сбербанка", "дочки" российского банка, в Киеве.

    Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.

    В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

    Смотрите также: "Добро пожаловать в РФ". Протест "азовцев" под банками в Киеве

    Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Глава украинского государства уже провел встречу с президентом бундестага Норбертом Ламмертом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ситуация на линии разграничения в Донбассе вызывает озабоченность, работа по урегулированию должна быть продолжена в том числе в рамках "нормандского формата", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

    Читайте также: Как "будут уходить" Авакова: возможные сценарии

    ВСУ сообщили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 56 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе. Погибли пятеро силовиков. Обстрелу подверглись населенные пункты Талаковка, Водяное, Лебединское, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево, Каменка, Новгородское, Пески, Новоалександровка, Троицкое, Попасная и Новозвановка.

    Читайте также: Обострение перемирия в Донбассе: все пока в норме, но война будет

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