Фотоитоги 30 января: "Азов" против банков РФ, Порошенко в Берлине, обострение в Донбассе

Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.

В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

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Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. Глава украинского государства уже провел встречу с президентом бундестага Норбертом Ламмертом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ситуация на линии разграничения в Донбассе вызывает озабоченность, работа по урегулированию должна быть продолжена в том числе в рамках "нормандского формата", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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ВСУ сообщили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 56 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе. Погибли пятеро силовиков. Обстрелу подверглись населенные пункты Талаковка, Водяное, Лебединское, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево, Каменка, Новгородское, Пески, Новоалександровка, Троицкое, Попасная и Новозвановка.

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