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    Налог на безработных - будущее белорусских "тунеядцев"

    (обновлено: )118
    В Беларуси активизировалось обсуждение обновление декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В стране ранее был введен "сбор за тунеядство", однако позднее действие документа было приостановлено.
    Марш нетунеядцев в белорусском Бобруйске
    sputnik.by

    РИА Новости Украина

    Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал обновить декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" еще летом этого года, уже в начале октября новая редакция документа ушла на рассмотрение в Администрацию президента. С ним там работают уже более месяца, а подробностей о содержании декрета пока известно не очень много, пишет Sputnik Беларусь.

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    В четверг вопрос о будущем белорусских "тунеядцев" вновь задали министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. Как напомнила глава ведомства, одна из главных задач обновленного документа — стимулирование занятости среди населения.

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    "Новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства", — заявила Костевич в четверг.

    За какие именно услуги будут платить "тунеядцы" по полной стоимости, министр не уточнила — этот вопрос еще будет прорабатываться.

    Сегодня населению льготируются услуги жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергия, а также проезд в общественном транспорте. Впрочем, уже с нового года за ЖКУ белорусы будут платить по себестоимости, однако тарифы на электричество и тепло еще далеки от 100% уровня возмещения затрат. Некоторые эксперты предполагают, что за них безработных и заставят платить больше.

    Что еще нового в декрете?

    Белорусские ведомства не раскрывают всех подробностей об изменениях в декрет, однако акцентируют внимание на том, что он будет "содействовать занятости".

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    Согласно предыдущей версии декрета №3, напомним, те граждане, которые не участвовали в финансировании государственных расходов (не платили налоги) определенный период, единовременно должны были заплатить сбор государству. О том, что подобный "сбор за тунеядство" сохранится, пока никто не заявлял.

    Сам же документ будет обнародован после подписания главой государства.

    Чем не понравился старый декрет №3?

    Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.

    В январе 2017 года в документ внесли изменения: от уплаты сбора освободили ряд категорий граждан. Однако вскоре, в марте, в республике прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией.

    Тогда власти решили приостановить действие декрета: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

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    Части же "тунеядцев" налоговые органы начали возвращать уплаченные сборы. До настоящего момента действие декрета приостановлено.

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