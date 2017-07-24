Быков: Беларусь хочет использовать реки Украины

РИА Новости Украина

Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев оказался насыщен событиями и громкими заявлениями. Глава соседнего государства провел переговоры с Петром Порошенко, после чего стало известно, что Украина будет экспортировать Беларуси электроэнергию.

Также страны планируют совместно открывать предприятия и производить товары. Помимо этого Порошенко заявил, что уже в понедельник, 24 июля, состоятся переговоры в нормандском формате — по телефону.

Лукашенко в свою очередь гарантировал Украине безопасность.

По мнению политического эксперта Сергея Быкова, визит Лукашенко в Киев во многом касается внешней политики, попыток сближения Беларуси с Западом, вопросов Донбасса, но встреча связана не только с политикой, но и с экономикой, как с ключевой составляющей политики.

REUTERS Valentyn Ogirenko Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

"Один из экономических вопросов — это заинтересованность Беларуси в использовании украинских рек, в частности Днепра, для транспортировки товаров. Украинское правительство осенью прошлого года сделало соответствующее предложение минским коллегам, но они не предоставили официального ответа", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Быков сообщил: как говорят его коллеги в Беларуси, проблема в подписании соглашения лежит в "дискриминационных условиях для водного транспорта, относительно ЖД и автомобильного, которые присутствуют в Украине".

"Беларусы активно поддерживают развитие речного транспорта и судостроения, базовые возможности для которого заложены в законопроект 2475а-3. Этим законопроектом ликвидируются шлюзовые сборы и сборы за прохождение мостов, а также имплементируются европейские нормы относительно речного транспорта. Авторы законопроекта — Андрей Вадатурский, Олег Ляшко и Роман Семенуха", — отметил эксперт.

facebook.com/president.gov.ua Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Напомним, во время встречи Лукашенко и Порошенко в зал выбежала полуобнаженная девушка со смуглой кожей. На ее оголенной груди была надпись. Позднее стало известно, что девушка — активистка Femen Анжелина Диаш.

Организатор и лидер движения Femen Анна Гуцол следом объяснила, что своей акцией движение Femen выразило свое отношение к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину.

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Во время выступления на брифинге Александра Лукашенко и украинского гаранта Конституции 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание, его доставили в реанимацию.

pravda.com.ua Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко

Также потерял сознание председатель Национальной академии наук Борис Патон. Его вынесли из зала и Лукашенко продолжил выступление. Борису Патону — 98 лет.