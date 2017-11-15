"Уничтожение украинцев набирает обороты". Тренд дня: телемедицина

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла в целом как закон медреформу для сельской местности, поддержав таким образом создание телемедицины.

Документ предусматривает, что в селе создадут медучреждение для оказания первичной медицинской помощи – это может быть фельдшерско-акушерский или фельдшерский пункт, амбулатория, медицинский пункт, медицинский кабинет, мобильный медицинский кабинет или аптечный пункт.

Работать в таком медучреждении должен квалифицированный специалист – в том числе "частник" с лицензией. В кабинетах врачей в селах планируют установить необходимое для первичного обследования оборудование, мини-лаборатории для взятия анализов, специальные емкости для хранения и перевозки лекарств. Кроме того, речь идет о современных рентгенах, стоматологическом и другом оборудовании. Также в перечне есть портативные средства, которые могут диагностировать состояние пациента и позволяют потом передать эту информацию через интернет в рамках телемедицины.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала законодательную инициативу, напомнив, что треть украинцев в стране не пользуются интернетом.

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"Суть телемедицины заключается в том, что медики будут консультировать сельских больных через Интернет. Уничтожение неблагодарных и нездоровых украинцев набирает обороты. Идея, как и все идет последнего времени, сказочная. Ведь по оценкам экспертов только 27%!!! жителей сел могут пользоваться Интернетом", — написала Лукаш в Facebook.

Она высказала предложение, что всех 280 народных избранников, которые поддержали законопроект, после переизбрания парламента следует обязать лечиться исключительно через интернет у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Об идиотизме принятого не мало расскажут специалисты, я же предлагаю вот что. Всех 280 больных, проголосовавших за этот бред, и членов их семей, после переизбрания парламента, в законодательном порядке нужно обязать лечиться только у Супрун и только через Интернет. Чтоб дошло, болезным", — подытожила юрист.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, принятый парламентом закон — очередная схема для воровства и ухудшения жизни людей.

"Если вспомнить, то медреформа предусматривает оставить только бесплатную первичную медицину (терапевтов) и позакрывать большую часть больниц. Что делает власть законом в селах? Больницы закрываются во многих районных центрах, а вместо них в селах должны быть бесплатные фельдшеры. По сути — те же терапевты", — уточнил эксперт.

Он отметил, что по закону совершенно непонятно, сколько один фельдшер будет обслужить сел.

"Но важно для власти другое. Готовится госпрограмма по финансированию кабинетов этих фельдшеров. И интернет, оборудование. В общем, планируется "распил" очередных миллиардов. И это при том, что помощь узкопрофильного специалиста для селян станет платной. Мало того, расположена еще и в соседнем районе. Если повезет. О квалификации фельдшеров я уже не говорю. Вот такие вот "реформы" продолжаются в стране. Но почему бы не грабить народ, который сам позволяет…", — резюмировал Корнейчук.

Политолог Алексей Якубин в свою очередь обратил внимание на парадокс социально-экономического развития Украины.

"Наша страна сверх богата, но вследствие неадекватного распределения свыше 60 процентов населения по методологии ООН живёт ниже черты бедности. И правительство в лице премьера и министр финансов вместе решения проблем наполнения и перераспределения через бюджет продолжает искать мифические инвестиции за океанами. Вместо того, чтобы взять и начать добывать "золотую жилу" которая есть здесь и сейчас. То есть лежит под ногами", — подчеркнул эксперт.

Якубин напомнил о возможности легализации лотерейного бизнеса в Украине, который приносит кому-то доходы в теневой карман, а не в бюджет.

"Иначе может возникнуть подозрение, что Гройсман и Данилюк своей бездеятельностью сознательно потворствует теневому бизнесу. Вообщем пора заканчивать с этим иррациональным с точки зрения общества — "у каждой избушки свои погремушки", — отметил политолог.

Политэксперт Юрий Романенко также акцентировал на проблемах развития государства.

"Пока Украина пилила саму себя 26 лет в мире резко расширился глобальный средний класс. Более миллиарда людей за последние 26 лет в разы увеличили своё благосостояние. По сути за это время более миллиарда людей вырвались из нищеты, пока мы бились за мовне питання, продавать или не продавать землю, как распилить заводы, янтарь, леса, недра", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что украинцы пытаются вылепить какие-то химерические национальные идеи на базе идеологий 19-начала 20 века.

"Пытаемся изобрести велосипеды, когда все просто — нужно уметь делиться, нужно уметь ограничивать себя сегодня, чтобы получать больше завтра, нужно уметь доверять, чтобы уменьшить цену за транзакции, нужно отвечать за свои действия, и нужно наказывать за действия, которые наносят вред индивиду и обществу", — уверен Романенко.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский в свою очередь считает, что нынешняя власть ничем не управляет в стране.

"Коалиции — нет. Главы Нацбанка — нет. Экономики — нет. Институтов государства — нет. Бизнеса — нет. Жизни — нет. Люди — уезжают. Кто тогда все эти клоуны, которые строят из себя "власть"?" — задается вопросом блоггер.