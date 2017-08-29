МИД Беларуси не получал ноту по пропавшему сыну украинского офицера

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. МИД Беларуси не получал ноту из Киева по поводу пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба, заявил в комментарии BBC официальный представитель ведомства Дмитрий Мирончик.

"Ноты нет, пока не получали", — отметил он.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.

По словам Игоря Гриба, 24 августа 2017 года его 19-летний сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски Павла в Беларусь, в Гомель.

Там он выяснил, что его сын находится в розыске по статье о террористическом акте, а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.