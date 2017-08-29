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29.08.201710:42
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    Общество

    МИД Беларуси не получал ноту по пропавшему сыну украинского офицера

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    МИД Украины поручил украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба.
    МИД Белоруссии
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. МИД Беларуси не получал ноту из Киева по поводу пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба, заявил в комментарии BBC официальный представитель ведомства Дмитрий Мирончик.

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    "Ноты нет, пока не получали", — отметил он.

    Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.

    По словам Игоря Гриба, 24 августа 2017 года его 19-летний сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

    Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски Павла в Беларусь, в Гомель.

    Там он выяснил, что его сын находится в розыске по статье о террористическом акте, а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

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