Посольство Украины просит Белоруссию помочь найти сына украинского офицера

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший сын сотрудника Госпогранслужбы Украины Павел Гриб, сообщила первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало в эфире телеканала "112 Украина".

"Консул посольства Украины в Республике Белоруссия держит этот вопрос на контроле. И сегодня, 28 августа, посольство Украины в Белоруссии послало в министерство иностранных дел Белоруссии ноту с просьбой выяснить местонахождение Павла Гриба", — сказала Гуцало.

Она уточнила, что ответ еще не получен, поскольку ноту направили только в понедельник.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook, что пограничная служба также проверяет соответствующую информацию.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".