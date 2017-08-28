наверх
28.08.201721:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Посольство Украины просит Белоруссию помочь найти сына украинского офицера

    (обновлено: )83
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян также сообщил на своей странице в Facebook, что пограничная служба проверяет информацию о пропавшем сыне сотрудника Павла Гриба.
    Пропавший в Белоруссии Павел Гриб 1998 года рождения
    Facebook Andriy Tsaplienko

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Белоруссии с просьбой выяснить, где находится пропавший сын сотрудника Госпогранслужбы Украины Павел Гриб, сообщила первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало в эфире телеканала "112 Украина".

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: Банковая блокирует крупные расследования НАБУ

    "Консул посольства Украины в Республике Белоруссия держит этот вопрос на контроле. И сегодня, 28 августа, посольство Украины в Белоруссии послало в министерство иностранных дел Белоруссии ноту с просьбой выяснить местонахождение Павла Гриба", — сказала Гуцало.

    Она уточнила, что ответ еще не получен, поскольку ноту направили только в понедельник.

    В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook, что пограничная служба также проверяет соответствующую информацию.

    Ранее сотрудник Госпогранслужбы Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе