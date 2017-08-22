В Японии затонули сразу две баржи, несколько человек пропали без вести

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В районе префектуры Нагасаки затонули две баржи, один человек находится в тяжелом состоянии без сознания, двое пропали без вести, сообщил телеканал NHK.

Баржа "Аои-мару-8" водоизмещением 1300 тонн, груженая песком, затонула вместе с толкавшей ее баржей "Аои-мару-6", водоизмещением 98 тонн. В момент аварии на "Аои-мару-6" находилось 6 человек. Четверых удалось спасти, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще два члена экипажа пропали без вести.

Баржи затонули в 4 километрах от моста Хирадо, который соединяет острова Кюсю и Хирадо.

В момент аварии видимость была хорошая, волны небольшие. Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.

Ранее 7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять получили ранения.