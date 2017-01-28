наверх
28.01.201723:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Несколько барж попали в ледовую западню на Дунае

    Тема:

    Зима. Последствия непогоды в Украине (297)

    17
    Несколько барж попали в ледовую западню на Дунае, который частично замерз из-за сильных морозов, охвативших в последние недели страны центральной Европы.
    Канал Euronews на Youtube

    Румынские спасатели сбрасывали морякам продовольствие и предметы первой необходимости с вертолетов. Всего 8 человек – по четыре на двух судах – остаются в ледовом плену Дуная и ждут оттепели, передает канал Euronews.

    Смотрите также: Принцип домино: из-за сильного тумана в Польше столкнулись более 70 авто

    Ранее украинский перевозчик грузов и пассажиров по реке Дунай "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило, что на Дунае сложилась сложная ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке. Движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украина-Польша: патриотизм и раздор