Несколько барж попали в ледовую западню на Дунае

Румынские спасатели сбрасывали морякам продовольствие и предметы первой необходимости с вертолетов. Всего 8 человек – по четыре на двух судах – остаются в ледовом плену Дуная и ждут оттепели, передает канал Euronews.

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Ранее украинский перевозчик грузов и пассажиров по реке Дунай "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявило, что на Дунае сложилась сложная ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке. Движение судов парализовано практически на всем протяжении реки.