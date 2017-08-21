Владелец затонувшей в Дании подлодки сообщил о смерти пропавшей журналистки

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен заявил на допросе, что журналистка из Швеции Ким Валль погибла на борту датской подлодки Nautilus из-за несчастного случая, сообщила в понедельник полиция Копенгагена.

"Подозреваемый полиции и суду рассказал, что на борту подлодки произошел несчастный случай, который привел к гибели Ким Валль", — говорится в сообщении для прессы по итогам допроса инженера.

Полиция также сообщила, что каких-либо других подробностей по делу пока даваться не будет и что находящийся под арестом Мадсен по-прежнему подозревается в непреднамеренном убийстве журналистки.

Ранее изобретатель рассказал полиции, что высадил журналистку на берег в четверг в 22.30 (23.30 по Киеву). По имеющейся у полиции информации, подлодка Nautilus вышла в море в четверг, 10 августа, около 19.00 (20.00 по Киеву) с двумя людьми на борту — владельцем и 30-летней журналисткой из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39. В 10.30 был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине 7 метров, ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Позже полиция сообщила, что не исключает, что подлодка затонула не по техническим причинам, как пояснял ранее Мадсен, а была затоплена.

Разыскиваемую журналистку зовут Ким Валль, ей 30 лет, она родом из южной шведской провинции в Сконе, сотрудничала с изданиям Guardian, New York Times. Журналистка пишет об экологии, дипломатии, феминизме, многие годы проработала в Нью-Йорке и Пекине. Последний раз ее видели в четверг вечером на борту подлодки, о владельце которой она, по имеющимся данным, делала репортаж.

В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан и что он подозревается в причастности к возможной гибели шведской женщины. Он будет находиться под арестом до 5 сентября. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновению женщины. В субботу, 12 августа, полиция подняла затонувшую субмарину, которую доставили в порт Копенгагена. Тело женщины там не обнаружили.

Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.