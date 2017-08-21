Найдены обломки крейсера США, затонувшего в 1945 году. Подводная съемка

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В 1945 году "Индианаполис" доставил компоненты атомной бомбы, сброшенной позже на Хиросиму. На обратном пути он был затоплен японской подлодкой.

Американский тяжелый крейсер "Индианаполис" был затоплен 30 июля 1945 года. Катастрофа крейсера стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.

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Крейсер затонул в течение 12 минут, что не дало команде возможность направить сигнал бедствия или воспользоваться спасательным оборудованием. Из 1196 моряков выжили только 316. Поиски корабля продолжались в течение 72 лет.