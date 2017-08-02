В турецком Мармарисе затонула яхта с туристами, трое пропали без вести

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В районе турецкого курорта Мармарис потерпела крушение туристическая яхта, восемь человек спасены.

По данным канала NTV, на данный момент спасатели ведут поиски трех человек, которые пропали без вести в результате инцидента.

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ЧП произошло в открытом море в районе Бозбурун. Другие подробностей не приводятся.

ntv.com.tr В турецком Мармарисе затонула яхта с туристами

Напомним, ранее военно-морские силы Египта пришли на помощь терпящей бедствие прогулочной яхте у берегов курортной Хургады в Красном море. Судно Freedom из-за неисправности стало тонуть в четырех морских милях от берега в районе Хургады.

Также в минувшем месяце У берегов Крыма столкнулась яхта и скоростной катер, в результате инцидента погибли два человека.