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    В турецком Мармарисе затонула яхта с туристами, трое пропали без вести

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    По данным СМИ, спасатели ведут поиски трех человек, которые пропали без вести в результате инцидента в районе Бозбурун в открытом море. Обстоятельства ЧП выясняются.
    В турецком Мармарисе затонула яхта с туристами
    ntv.com.tr

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В районе турецкого курорта Мармарис потерпела крушение туристическая яхта, восемь человек спасены.

    По данным канала NTV, на данный момент спасатели ведут поиски трех человек, которые пропали без вести в результате инцидента.

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    ЧП произошло в открытом море в районе Бозбурун. Другие подробностей не приводятся.

    ntv.com.tr
    В турецком Мармарисе затонула яхта с туристами

    Напомним, ранее военно-морские силы Египта пришли на помощь терпящей бедствие прогулочной яхте у берегов курортной Хургады в Красном море. Судно Freedom из-за неисправности стало тонуть в четырех морских милях от берега в районе Хургады.

    Также в минувшем месяце У берегов Крыма столкнулась яхта и скоростной катер, в результате инцидента погибли два человека.

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