Недовольные белорусы устроили шествие в Минске

В понедельник около сотни человек собрались на Октябрьской площади в центре Минска на акцию протеста, к которой призывал оппозиционный политик Николай Статкевич. Однако незадолго до нее он был арестован на пять суток и сейчас находится в центре изоляции правонарушителей.

В его отсутствие акцию возглавили политики Владимир Некляев, который был соорганизатором ряда предыдущих несанкционированных акций, инициированных Статкевичем, а также Павел Северинец.

После митинга на Октябрьской площади, во время которого собравшиеся призывали к реформам, освобождению Статкевича, а также задержанных по уголовному делу о подготовке к участию в массовых беспорядках, участники акции прошли колонной по центральному проспекту города, проспекту Независимости, до одноименной площади, где вновь состоялся непродолжительный митинг. Во время движения по проспекту количество участников акции несколько увеличилось.

Затем собравшиеся приняли резолюцию, в которой содержатся требования к властям провести в стране политические и экономические реформы, свободные и справедливые выборы, отменить так называемый налог с "тунеядцев", запланированные на осень белорусско-российские военные учения "Запад 2017", а также освободить задержанных в последнее время членов оппозиции. Протестующие заявили о планах продолжать проводить уличные акции.

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За акцией наблюдали сотрудники милиции, которые периодически предупреждали, что мероприятие несанкционированное и его участникам грозит ответственность в соответствии с законодательством. Во время движения колонну сопровождали сотрудники милиции, машины ГАИ и несколько автозаков. Между тем во время акции задержаний не проводилось.

Однако представители оппозиции заявили, что в понедельник утром в ряде городов страны, где планировалось провести акции протеста, прошли превентивные задержания активистов.