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    В Белоруссии пропал 19-летний сын украинского офицера

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    В четверг, 24 августа, юноша уехал из Чернигова до Гомеля и там исчез. Его отец сначала искал сына в Белоруссии самостоятельно, но позже в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск.
    Пропавший в Белоруссии Павел Гриб 1998 года рождения
    Facebook Andriy Tsaplienko

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 27 августа, гражданин Украины, бывший офицер пограничных войск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Белоруссии исчез его сын Павел Гриб 1998 года рождения, сообщает "Радио Свобода".

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    24 августа юноша уехал из Чернигова до Гомеля и там исчез. Его отец сначала искал сына в Белоруссии самостоятельно, но позже в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск по требованию ФСБ Краснодарского края России по статье "террористический акт".

    Пропавшего нет среди задержанных или арестованных в белорусских СИЗО, сообщил украинский консул в Минске Александр Новоселов.

    "Посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилась с просьбой проинформировать и оказать содействие в его розыске, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был адвокат, в связи с чем задержание, почему не проинформировали соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", – сказал Новоселов.

    В Госпогранслужбе подтвердили, что Павел Гриб 24 августа пересек украинско-белорусскую границу. Игорь Гриб ранее служил в пограничных войсках Украины, а теперь участвует в создании капелланской службы в силовых органах

    ранее сообщалось, что пропавшего подданного Великобритании, по некоторым данным, прибывшего в начале мая в Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе.

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