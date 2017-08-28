В Белоруссии пропал 19-летний сын украинского офицера

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 27 августа, гражданин Украины, бывший офицер пограничных войск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Белоруссии исчез его сын Павел Гриб 1998 года рождения, сообщает "Радио Свобода".

24 августа юноша уехал из Чернигова до Гомеля и там исчез. Его отец сначала искал сына в Белоруссии самостоятельно, но позже в Гомеле представители милиции сообщили, что его сына объявили в розыск по требованию ФСБ Краснодарского края России по статье "террористический акт".

Пропавшего нет среди задержанных или арестованных в белорусских СИЗО, сообщил украинский консул в Минске Александр Новоселов.

"Посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилась с просьбой проинформировать и оказать содействие в его розыске, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был адвокат, в связи с чем задержание, почему не проинформировали соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", – сказал Новоселов.

В Госпогранслужбе подтвердили, что Павел Гриб 24 августа пересек украинско-белорусскую границу. Игорь Гриб ранее служил в пограничных войсках Украины, а теперь участвует в создании капелланской службы в силовых органах

ранее сообщалось, что пропавшего подданного Великобритании, по некоторым данным, прибывшего в начале мая в Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе.