На улице, в транспорте, в ресторане — вы на мушке везде

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несмотря на запрет иметь оружие простым смертным на улицах городов постоянно слышна стрельбы. И это уже никого не удивляет. Полиция и та смирилась с фактом, что граждане стали применять оружие чаще, любой конфликт уже заканчивается стрельбой. Полиция действует только постфактум.

Стрелять всегда, стрелять везде

В субботу в обед в Ивано-Франковске владелец рынка и сын генерала МВД устроили перестрелку на летней террасе ресторана.

Дело было в ресторане Pasage Gartenberg, где встретились две компании. С одной стороны был владелец центрального продуктового рынка города Игорь Халаменда, известный с 90-х под прозвищем "Бура", с другой — Анатолий Француз – сын бывшего начальника милиции Прикарпатья, до недавнего прошлого помощник судьи. Одни утверждают, что у них в ресторане была назначена встреча. За одним столом свидетели видели Француза-младшего и Игоря Халаменду. Другие уверяют, что две компании отдыхали отдельно. Как бы то ни было, но между собой они повздорили, потом началась драка, которая закончилась стрельбой. По предварительной информации, стреляли из охотничьего ружья. А, после того, как пролилась первая кровь, участники конфликта разбежались в разные стороны прихватив раненых. За ними в погоню бросились полицейские.

Полиция задержала три автомобиля с участниками инцидента, в двух из которых нашли оружие. Volkswagen Golf, патрульные догнали по дороге в областную клиническую больницу. В автомобиле нашли оружие и задержали двух, третьего доставили в больницу с ранением грудной клетки. Еще одну машину, Nissan X-Trail, принадлежавшую Французу, полиция задержала на одной из улиц, но за рулем был не хозяин. Там же нашли оружие зарегистрированное на Француза.

В городе рассказывают, что в 2007 году, будучи депутатом горсовета Ивано-Франковска, Хламенда уже попадал под обстрел. Тогда он получил тяжелые ранения в грудь и шею, и спасли его израильские врачи. Но в этой перестрелке не пострадал. Что не поделили и зачем стреляли, выясняет полиция и обещает наказать виновных.

Не менее шумно было и в столице. Поздно вечером в Кирилловском парке мужчина с другом выгуливал собаку. К ним подошел неизвестный и начал упрекать одного из молодых людей в участии в каком-то скандале, который произошел на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое. Началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. 35-летний владелец собаки получил ранение в спину, его приятель 31-летний – ранение в ногу. В живот был ранен и один из нападавших.

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В воскресенье, 27 августа, в парке на улице Гончара был задержан пьяный киевлянин, который открыл стрельбу из револьвера "Флобер" по прохожим, и чудом никто не посnрадал.

В МВД все спокойно

Но, дошло до того, что на улицах украинских городов не только стреляют, а и разбрасывают оружие. В Кременчуге в понедельник, 28 августа, на одной из улиц утренние прохожие обнаружили подозрительную сумку. О находке сообщили в полицию. Когда наряд полиции ее открыл, увидел на дне автомат "Калашникова 74У" и обойму к нему. Кто потерял сумку с автоматом — загадка.

"Нужно четко понимать, что в бесконечно безнаказанной ситуации, в которой пребывает господин Аваков с его хозяйством, порядка не будет до тех пор, пока какие-то иностранные наблюдатели не начнут спотыкаться о трупы украинцев на улицах или же сами попадут под шквальный огонь во время каких-то разборок. Вот именно тогда будет понимание, что неконтролируемое количество оружия не руках населения — к добру не приводит. Самое страшное, что власть, привыкшая скрывать все свои промахи, замахнулась на безопасность людей. В разных сферах можно изгибаться и делать вид, что ничего плохого не происходит, но сокрытие количества преступлений, приукрашивание результатов работы на фоне творящегося беспредела говорит о плачевном состоянии дел в МВД", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

И, как отмечает Шабовта, украинцев уже не удивляет стрельба в общественных местах, общество начало относиться к этому, как само собой разумеющемуся происшествию.

Дальше ничего хорошего нас не ждет. Общество готово стрелять, а политикам все равно, кто кого и когда перестреляет. Их это не коснется, они при охране и надежно защищены.