Одесса: не жизнь, а выживание госпиталя инвалидов ВОВ

РИА Новости Украина

По велению времени

Чем больше времени проходило со дня окончания Второй мировой войны, тем агрессивнее проявлялись последствия ранений и другие недуги, нажитые воинами в битвах с немецкими фашистами и японскими самураями.

Стационарные и профилактические лечения в общих больницах уже не могли обеспечить излечение серьезных заболеваний. Требовались специализированные лечебные учреждения с высокопрофессиональным медицинским персоналом. С этой целью в 1974 году Совет министров Украины принял решение о создании специального лечебного учреждения инвалидов Великой Отечественной войны, пишет Александр Солдатский.

В 1975 году приказом Министерства здравоохранения Украины юридически был создан республиканский госпиталь инвалидов войны. В 1996 году его переименовали в Украинский Государственный медико-социальный центр ветеранов войны, указом президента Украины ему присвоен статус Национального и он находится под покровительством Президента. Минздравом республики ему было вменено в обязанность осуществлять медицинское руководство в областных госпиталях ветеранов войны, которые были созданы позже.

Расположен госпиталь недалеко от Киева в Переяслав-Хмельницком районе. Рассчитан на 600 коек. Время лечения – 24 дня. За год теперь здесь проходят полный курс медицинской помощи более 9000 ветеранов. Но чтобы получить сюда направление, необходимо обращаться по месту жительства в областные госпитали ветеранов войны.

В Одессе, например, такой госпиталь расположен на 15 станции Большого фонтана.

Так вот, если вы ветеран войны и на вас распространятся действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 года, то есть, если вы инвалид ВОВ, участник боевых действий или участник войны – можете обращаться именно сюда. Здесь главный врач госпиталя, Заслуженный врач Украины Петр Волков и специалисты учреждения определят, необходимо ли направлять вас на лечение в центральный госпиталь, или достаточно пройти курс лечения в областном госпитале.

Между прочим, Одесский областной госпиталь имеет не только неплохую базу по оказанию специализированной медицинской помощи, хороших специалистов, но и расположен недалеко от моря, что способствует прохождению и климатического лечения, а это немаловажно для людей пожилого возраста, нередко с нервными расстройствами.

Одесский госпиталь основан в 1989 году и рассчитан на 120 коек. В его терапевтическом и неврологическом отделениях ежегодно в среднем проходят курс лечения 2200 человек. А вот срок пребывания в госпитале зависит от состояния пациента и составляет 16-21 день. Все, кто проходит здесь лечение, получают бесплатное трехразовое питание.

При выписке из госпиталя врачи определяют, через какое время больному желательно пройти повторный курс лечения. Они же решают, необходимо ли вам пройти курс лечения в центральном госпитале.

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Так вот, если вам определили необходимость дальнейшего прохождения лечения в Украинском Национальном медико-социальном центре ветеранов войны, с направлением местного госпиталя вы можете отправляться сюда.

Сам центр расположен вдалеке от населенных пунктов, на опушке хвойного и лиственного лесов. Мимо него проходит автотрасса Киев-Черкассы. Место действительно живописное и, естественно, способствует климатолечению. Ко всему и сама обстановка в госпитале направлена на комплексное лечение.

Метаморфозы центрального госпиталя

В этом лечебном заведении мне приходилось бывать несколько раз. Но даже за последний небольшой промежуток времени я заметил изменения, которые произошли в госпитале.

Прежде всего, обращает внимание состав пациентов. С каждым годом все меньше здесь лечится инвалидов и участников боевых действий ВОВ. Их просто стало слишком мало среди нас. Вот почему в госпитале все больше и больше проходят лечение женщины.

Дело в том, что после смерти ветерана войны его статус наследует жена. Кроме того, по данным статистики женщины живут дольше мужчин. Вот почему и состав пациентов меняется.

Кроме того, многие женщины работали на торговых флотах, и если их судно заходило в страны, в которых шла война, они, как и вся команда судна, получали статус участника боевых действий и теперь законно пользуются всеми льготами, которые им предоставлены законом государства. Есть среди женского контингента госпиталя и те дамы, которые принимали участие в афганской войне и других интернациональных конфликтах.

Госпиталь работает в четком ритме

Центральный госпиталь – уникальное лечебное учреждение. Здесь ветераны войны могут пройти полное комплексное лечение по всем видам заболеваний.

Для этого работают неврологическое, кардиологическое, терапевтическое, хирургическое, медико-психологической реабилитации и другие отделения. Есть неплохое медицинское оборудование для комплексного диагностирования и клиническая лаборатория.

Но особо хочу подчеркнуть уникальность коллектива госпиталя. Это действительно особый коллектив, который от всей души стремится сделать все, чтобы те, кто прибыли сюда на лечение, получили все необходимое для восстановления своего здоровья. А приезжают сюда люди преклонного возраста с большим багажом недугов. Ко всему, эти люди нуждаются в уважительном к ним отношении. Работать с такими клиентами — дело не из легких. Порой нужна большая выдержка и терпение, чтобы выслушать жалобы пациентов.

С кем больше всего пациенты госпиталя имеют контакты? Конечно же, с лечащим врачом. Именно на эти должности здесь подбирают опытных врачей с добрым сердцем. Известно, что слово врачует и убивает человека. Все зависит, как, когда и кому его произнесешь.

Я много лет, например, общаюсь с лечащим врачом Анной Зубко. У Анны Степановны свой, словно прирожденный дар общения с пациентом: спокойный, доброжелательный, она умеет выслушать пациента. А главное – душевная теплота, которая является важным фактором успешного выздоровления человека.

Постоянный контакт, причем круглосуточно, пациент госпиталя имеет с медицинскими сестричками. Они – главные наблюдатели за тем, чтобы пациент вовремя прошел необходимые процедуры, выполнил назначения врача и принял назначенные ему лекарства.

На всех участках лечебного процесса всегда присутствует медицинская сестра. Но среди них есть особая категория – те, кто заняты в манипуляционном кабинете. Сюда каждому чаще всего приходится обращаться на протяжении 24 дней. Вот почему на выполнение этих процедур подбирают самых опытных и чутких медсестер. В отделении терапии, например, почти каждая медсестра, работающая в манипуляционном кабинете, высшего класса. Мне за эти годы больше всего запомнились Надежда Наркевич и Людмила Кузьменко.

Они даже если поставят десять капельниц и столько же внутривенных инъекций сделают, ваши вены останутся неискалеченными, а сама процедура пройдет безболезненно. Большое им спасибо за это.

Не лучшие времена для центра

Создавая центральный госпиталь, правительство Украины стремилось создать здесь такую обстановку, чтобы вчерашние фронтовики получили хорошее лечение и нормально отдохнули. С этой целью на лечение и питание ветеранов отпускались достаточные средства.

Однако в последние годы картина резко изменилась к худшему. Правительство словно и на этой горстке людей пытается сэкономить средства. Более 8 лет бюджет госпиталя не пересматривался, хотя за это время цены росли и на питание, и на лекарства.

Арсений Яценюк в бытность премьером по просьбе госпиталя и Минздрава принял решение увеличить расходы на питание с 35 до 55, а на лечение с 40 до 65 гривен на человека в день. Почти год этому решению не давало ход Министерство финансов Украины, а когда решили вопрос, за это время цены на питание и лекарства выросли еще в разы. Так что пациенты не ощутили это повышение. В этом году были дни, когда пациентам с инсулинозависимым сахарным диабетом не давали положенное им дополнительное питание.

Директор центра Юрий Гриненко говорит, что другого и ожидать не приходится, ведь в этом году цены на питание изменяются почти каждую неделю. Как в этих условиях можно улучшить питание?

Госпиталь стремится искать поставщиков, которые могут продавать продовольствие по доступной цене, но этого недостаточно. Необходимо изменять саму систему закупок и поставок продукции госпиталям централизованно. В этом должны быть заинтересованы не только Министерство соцполитики, но и Министерство обороны страны, так как в госпитале проходят лечение и участники АТО. Они заслуживают лучшего внимания.

Старики – ветераны стали обузой для страны

В центральном госпитале у меня сложилось мнение, что украинскому правительству мы стали обузой. Они ищут любую возможность, чтобы урезать льготы и сократить расходы на наше лечение.

Господа, проснитесь! Ветеранов войны уже осталось слишком мало, чтобы на них можно было экономить бюджет. Точного количества ветеранов, к сожалению, никто не знает. Минсоцполитики дает одни данные, пенсионный фонд – другие.

Но по возрасту можно определить, что самому молодому участнику боевых действий и инвалиду ВОВ – 90 лет. А таких осталось около 80 тысяч человек, а участников войны – 776 тысяч человек. Кроме того, к этой категории приравнены и те, кто принимал участие в интернациональных войнах, работал на судах, которые заходили в зоны боевых действий, воины УПА и участники АТО.

Среди всех лиц этой категории наименее экономически защищенными оказались участники войны. Яценюк в бытность премьером не нашел ничего лучшего для пополнения бюджета, как лишить эту категорию лиц всех льгот, которые предусмотрены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Правда, словно в насмешку, или просто просмотрели, оставили им бесплатное пользование туалетом, да и то не везде. А ведь в Конституции и в этом законе особо подчеркнуто: другие законы, ухудшающие положение граждан, не должны приниматься.

Только что нашим правителям Конституция? Им сегодня нужны источники, чтобы латать дыры в бюджете. Но возникает вопрос, почему народные депутаты позволили нарушать закон при утверждении бюджетов? Или они о нас вспомнят тогда, когда будут приближаться очередные выборы в Верховную Раду?

Приходится удивляться и терпению ветеранов войны, которые, зная, что попираются их права, молчат. Надо подавать иски в суды на правительство, которое ущемляет их права. Не поможет – обращаться в Европейский суд, там помогут. Не спите, просыпайтесь, пора действовать и защищать свои права.

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