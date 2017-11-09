Скандал в Одессе. Женщина на Lexus дважды переехала ноги молодой маме - СМИ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Левитана водитель-женщина на Lexus переехала ноги молодой маме.

"Утром я садила в свою машину своего маленького сына и пристегивала его в кресло, вдруг сзади машины начал беспрестанно сигналить Лексус. Ребенок на этот сигнал расплакался. Я пристегнула ребенка и спросила, что вызвало такую реакцию? В ответ на это, женщина ухмыляясь проехала мне по кисти правой ноги", — рассказала пострадавшая 048.

Чтобы остановить водителя, молодая мама бросилась на машину и вцепилась за дворник. Водитель Lexus нажала на газ и женщина упала, а ее левая нога попала под колесо. Соседи, ставшие очевидцами, вызвали скорую и полицию.

Нашли ли виновницу ДТП, пострадавшая на этот момент не знает.

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