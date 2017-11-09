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09.11.201711:26
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    Хотел проскочить. В центре Киева таксист спровоцировал масштабное ДТП

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    В центре Киева на улице Черновола произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, которую спровоцировал водитель такси.
    Kyiv Operativ / YouTube

    Водитель службы такси Uber на автомобиле Toyota пытался "проскочить" перекресток улиц Черновола и Рыбалко в тот момент, когда перекресток на зеленый сигнал светофора проезжал автомобиль Mercedes, сообщает Киев.Оперативный.

    В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на тротуар, где он врезался в два припаркованных авто.

    В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, они госпитализированы.

    Ранее на Днепровском шоссе в Киеве произошла тройная авария.

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