Хотел проскочить. В центре Киева таксист спровоцировал масштабное ДТП

Водитель службы такси Uber на автомобиле Toyota пытался "проскочить" перекресток улиц Черновола и Рыбалко в тот момент, когда перекресток на зеленый сигнал светофора проезжал автомобиль Mercedes, сообщает Киев.Оперативный.

В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на тротуар, где он врезался в два припаркованных авто.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, они госпитализированы.

Ранее на Днепровском шоссе в Киеве произошла тройная авария.

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