В Харькове произошло ДТП при участии пяти машин

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове произошло ДТП при участии Volkswagen и еще четырех автомобилей.

В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen наехал на припаркованные Mercedes, Dodge, Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, Fiat.

Водитель и два пассажира Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

hk.npu.gov.ua На месте ДТП в Харькове

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП выясняются.

анее на Днепровском шоссе в Киеве произошла тройная авария.

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