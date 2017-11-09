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    Происшествия

    В Харькове произошло ДТП при участии пяти машин

    (обновлено: )8910
    В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen наехал на припаркованные Mercedes, Dodge, Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, Fiat.
    На месте ДТП в Харькове
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове произошло ДТП при участии Volkswagen и еще четырех автомобилей.

    В полиции сообщили, что автомобиль Volkswagen наехал на припаркованные Mercedes, Dodge, Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, Fiat.

    Водитель и два пассажира Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

    hk.npu.gov.ua
    На месте ДТП в Харькове

    Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП выясняются.

    анее на Днепровском шоссе в Киеве произошла тройная авария.

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