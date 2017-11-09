Смертельное ДТП под Харьковом: мужчина попал сразу под два авто

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В результате аварии под Харьковом 25-летний житель Полтавы получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Событие произошло 8 ноября около 3:40 в Коломацком районе на 401 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

Предварительно установлено, что погибший вместе с товарищами на автомобиле возвращались домой. Между ними возник спор и 25-летний полтавчанин покинул машину. Когда он переходил дорогу в не отведенном для этого месте, его сбил автомобиль DAF под управлением 58-летнего водителя.

В результате аварии пешехода отбросило на проезжую часть. Там на него наехал автомобиль Peugeot, который двигался во встречном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Днепровском шоссе в Киеве произошла тройная авария.

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