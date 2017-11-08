ДТП в Харькове: второй подозреваемый выступил с заявлением в суде

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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов не считает себя виновным и утверждает, что тронулся на зеленый свет светофора. Об этом он заявил на заседании Киевского райсуда Харькова, где ему избирают меру пресечения.

"Я не признаю своей вины. Я пересекал перекресток на четкий зеленый свет, убедившись в том, что не было никакой опасности. Я не мог видеть Lexus, поскольку мое внимание было приковано к пешеходному переходу. Когда я уже практически пересек Сумскую, в меня въехал автомобиль Lexus", — сказал Дронов.

Отметим, сторона обвинения потребовала арестовать Дронова без права внесения залога. Подозреваемый в свою очередь заявил, что не собирается скрываться от следствия или оказывать давление на свидетеля.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.