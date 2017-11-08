наверх
08.11.201721:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Харькове: второй подозреваемый выступил с заявлением в суде

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (120)

    (обновлено: )47910
    Cторона обвинения потребовала арестовать Дронова без права внесения залога. Подозреваемый в свою очередь заявил, что не собирается скрываться от следствия.
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов не считает себя виновным и утверждает, что тронулся на зеленый свет светофора. Об этом он заявил на заседании Киевского райсуда Харькова, где ему избирают меру пресечения.

    Евгений Пронин. Архивное фото
    Евгений Пронин/Facebook
    Пронин: суд по кровавому ДТП в Харькове станет пинг-понгом адвокатов

    "Я не признаю своей вины. Я пересекал перекресток на четкий зеленый свет, убедившись в том, что не было никакой опасности. Я не мог видеть Lexus, поскольку мое внимание было приковано к пешеходному переходу. Когда я уже практически пересек Сумскую, в меня въехал автомобиль Lexus", — сказал Дронов.

    Отметим, сторона обвинения потребовала арестовать Дронова без права внесения залога. Подозреваемый в свою очередь заявил, что не собирается скрываться от следствия или оказывать давление на свидетеля.

    Читайте также: ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Петр Порошенко и Анджей Дуда
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова