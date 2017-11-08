наверх
08.11.201723:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Виновны все! Второго участника смертельного ДТП в Харькове отправили в СИЗО

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (122)

    (обновлено: )34601
    Как сообщается, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога. По словам прокурора, подозреваемый модет влиять на свидетелей.
    Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова только что вынес решение по второму участнику смертельного ДТП в Харькове а улице Сумской.

    Судья Наталья Ефименко принимала решение четыре часа. В итоге, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

    УНИАН
    Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове

    Отметим, обвинители настаивали на содержании под стражей 49-летнего водителя на 60 дней без права внесения залога. По словам прокурора Максима Блохина, это обосновано тяжестью преступления Дронова, его возможностью влиять на свидетелей и попытками под видом ухудшения здоровья скрываться от следствия.

    "Я не скрывался от следствия и в дальнейшем этого делать не собираюсь. У меня была такая возможность, но я этого не сделал", — заявил Дронов.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Петр Порошенко и Анджей Дуда
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова