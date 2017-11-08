Виновны все! Второго участника смертельного ДТП в Харькове отправили в СИЗО

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова только что вынес решение по второму участнику смертельного ДТП в Харькове а улице Сумской.

Судья Наталья Ефименко принимала решение четыре часа. В итоге, Дронову избрали мeру прeсeчeния в видe содeржания под стражeй на срок 42 дня бeз права внeсeния залога.

УНИАН Суд по делу второго подозреваемого в ДТП в Харькове

Отметим, обвинители настаивали на содержании под стражей 49-летнего водителя на 60 дней без права внесения залога. По словам прокурора Максима Блохина, это обосновано тяжестью преступления Дронова, его возможностью влиять на свидетелей и попытками под видом ухудшения здоровья скрываться от следствия.

"Я не скрывался от следствия и в дальнейшем этого делать не собираюсь. У меня была такая возможность, но я этого не сделал", — заявил Дронов.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.