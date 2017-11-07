Пронин: суд по кровавому ДТП в Харькове станет пинг-понгом адвокатов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении другому участнику резонансного ДТП, которое 18 октября унесло жизни шестерых человек, а пятеро были травмированы. Речь идет о водителе Volkswagen Touareg Геннадии Дронове. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшей гибель граждан, рассказал его адвокат Сергей Перепелица.

По словам защитника, пока Дронов находится в больнице, теперь его допрашивают как подозреваемого, а Киевский районный суд Харькова отказался признать Дронова пострадавшим.

Новые обстоятельства в расследовании ДТП в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Раніше в поліції повідомляли, що статус водія Volkswagen Touareg може бути змінений. Поява ще одного підозрюваного в цій справі була передбачувана?

– Так, звичайно, я думаю, що для людей, які більш-менш розбираються в дорожньо-транспортних пригодах, в юриспруденції, котра пов'язана з ДТП, достатньо очікувано було, що швидше за все, буде змінений статус.

Чому для цього знадобився майже місяць? Які нові обставини розслідування цьому сприяли?

– Нещодавно були проведені дві слідчі дії, в тому числі, за участі пані Олени Зайцевої, не було водія Volkswagen Touareg на цих слідчих діях, безпосередньо там, на вулиці Сумській на перехресті. Я думаю, що після цього вдалось установити якісь додаткові об'єктивні обставини, які надали змогу змінити статус водія Volkswagen Touareg зі свідка на підозрюваного.

Я знаю, що адвокат звертався в понеділок… вони 30 жовтня звернулись до Київського суду у місті Харкові з тим, щоб оскаржити дії слідчого і замінити процесуальний статус. Суд відмовив і після обіду з'явилась інформація про те, що водію Volkswagen Touareg відмовили у статусі потерпілого і його статус був замінений на статус підозрюваного.

Зміна статусу на підозрюваного які матиме наслідки для Дронова?

– Протягом трьох діб після того, як змінений статус, тобто починаючи з обіду понеділка, суд має обрати йому запобіжний захід. Я думаю, швидше за все, прокуратура буде просити про те, щоб цей запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою такий самій, які і Зайцевій, тому що і Зайцевій, і водію Touareg, їм інкримінується одна й та сама частина однієї статті. Тому буде обиратись запобіжний захід і після цього абсолютно в однаковому статусі будуть два водія цієї жахливої ДТП.

Якби суд задовольнив клопотання про визнання Дронова свідком, він виступав би не тільки як потерпілий?

– Він, як мінімум, був би постраждалим у справі, і це була б певна індульгенція для нього від потенційного отримання покарання. Ми розуміємо, що це був тактичний хід захисту водія Touareg, і, чесно кажучи, для мене як для адвоката, юриста, для особи, яка з відеозасобів могла побачити дану подію, жодної новини не склало те, що суд замінив статус Дронова на підозрюваного.

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Це, як мінімум, гарантує об'єктивність для того, щоб з усіх сторін розглянути цю страшну пригоду в суді.

Поява іншого підозрюваного якимось чином кваліфікацію усієї справи змінює?

– Ні, юридичну кваліфікацію, я думаю, змінювати не буде поява нового підозрюваного. Я чув думку колег, що це може бути якимось пом'якшенням для водіїв і так далі.

Кримінальний кодекс тут достатньо, скажімо так, передбачувано кваліфікує покарання для особи, яка здійснила кримінальне правопорушення і за рахунок того, що там ті особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності — дві, три чи більше — абсолютно не нівелює відповідальність кожного з них окремо.

Яким чином це змінює справу для головної підозрюваної — Зайцевої?

– Чесно кажучи, ніяким. Адвокати одразу заявили, ще на обранні запобіжного заходу про те, що потрібно притягувати до відповідальності Touareg, але я вважаю, що в суді слухання справи по обранню запобіжного заходу взагалі не повинно розглядатись це питання, а якщо і повинно, то не під таким ракурсом.

Тому, швидше за все, будемо споглядати пінг-понг між адвокатами водія Touareg та водія Lexus — хто винний, а хто не винний.

Висловлювались припущення, що Зайцевій вдасться уникнути покарання. Чи може справа дійти до цього?

– Якщо ми будемо говорити про юридичну складову, про об'єктивну юридичну складову, то я дуже сумніваюся, що пані Зайцевій вдасться уникнути покарання.

Я також бачив багато прикладів, коли наводили аварію з Костянтином Меладзе, котрий збив жінку і його не було притягнуто до відповідальності у вигляді тримання під вартою, у вигляді позбавлення волі, але там були абсолютно інші обставини, тому, я думаю, по-перше, тут не можна порівнювати, по-друге, навряд чи, якщо будемо казати про об'єктивну юридичну складову, Зайцевій вдасться уникнути відповідальності.

Напомним, спецкор «ГС» из Харькова Юрий Ларин рассказал, что во время следственного эксперимента виновница ДТП Елена Зайцева, прикованная наручниками к одному из правоохранителей, давала показания, в то время как автомобили, аналогичные участникам аварии, медленно двигались по улицам города.