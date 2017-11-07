Харьковчанка, которая жила с ребенком в лесу, рассказала, как оказалась на улице

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. 21-летняя девушка, которая жила в палатке с грудным младенцем, рассказала свою историю. Несколько месяцев ей пришлось прожить в посадке на Алексеевке с новорожденным сыном. Ускользнуть из хижины ей помог счастливый случай

О том, как пополнила ряды бездомных с маленьким Данилом на руках, Анастасия вспоминает неохотно. Говорит, сама виновата – согласилась на предложение сожителя один раз переночевать в посадке.

"Вова клялся, обещал, что это только один раз, что найдет нам жилье. Я поверила. Но время шло, и стало понятно, что он ничего искать не будет. Он забрал у меня документы и банковскую карту, на которую приходили "детские" деньги. И за любую попытку бегства – беспощадно бил", — рассказаладевушка. Из-за побоев у нее сломана челюсть, говорить мешает гипсовая шина.

Девушка говорит, лесную хижину они делили с семьей – пожилым мужчиной, его сыном и невесткой. Когда мужчины объедались димедролом, запивая водкой – в палатке наступал ад. Обеих женщин избивали до полусмерти за малейшие провинности.

Бежать ей было некуда – круглая сирота, воспитанница Люботинского интерната.