ДТП в Харькове: водителя Touareg намерены арестовать

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Следствие по делу резонансного ДТП в Харькове будет требовать арестовать второго подозреваемого — водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Об этом сообщил начальник местной полиции Олег Бех.

Следователи уже внесли ходатайство об избрании Дронову меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

"Сегодня с ним работают медики, которые дадут нам точную информацию, может ли он присутствовать в суде или будет участвовать по видеоконференции", — сказал Бех на брифинге.

Другой представитель полиции пояснил, что такая позиция следствия связана с тем, что Дронов не сотрудничает со следствием, неоднократно отказывался участвовать в следственных действиях и, возможно, попытается уклониться от следствия.

Он также уточнил, что по данным досудебного следствия, оба подозреваемых нарушили правила дорожного движения. Так, Дронов остановился за светофорным объектом, двигался на запрещающий (желтый) сигнал светофора, перед началом движения не убедился в безопасности выполняемого маневра. Другая подозреваемая – Елена Зайцева – проехала на запрещающий (красный) сигнал светофора и превысила скорость.

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