В Одесской области горел рынок "7-й километр"

ГСЧС

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Овидиопольском районе Одесской области на промтоварном рынке "7-й километр" случился пожар.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, там сгорел 2-этажный склад.

Сообщается, что 10 ноября в 3:00 возгорание произошло в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12.

"В 5:41 спасатели ликвидировали пожар на площади 900 кв. м. Погибших и травмированных нет. От уничтожения огнем спасены расположенные рядом склады", — сообщили в главке.

От ГСЧС к тушению привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Киеве горел крупный гипермаркет.