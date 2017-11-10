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    В Одесской области горел рынок "7-й километр"

    (обновлено: )13611
    На промтоварном рынке "7-й километр" горел 2-этажный склад. Спасатели ликвидировали пожар на площади 900 кв. м.
    Тушение пожара ГСЧС
    ГСЧС

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Овидиопольском районе Одесской области на промтоварном рынке "7-й километр" случился пожар.

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    Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, там сгорел 2-этажный склад. 

    Сообщается, что 10 ноября в 3:00 возгорание произошло в 2-этажном здании склада на ул. Базовая, 12.

    "В 5:41 спасатели ликвидировали пожар на площади 900 кв. м. Погибших и травмированных нет. От уничтожения огнем спасены расположенные рядом склады", — сообщили в главке.

    От ГСЧС к тушению привлекалось 70 человек личного состава и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

    Как сообщалось ранее, в Киеве горел крупный гипермаркет.

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