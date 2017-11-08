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    Фотоленты

    Пожар в киевском ресторане

    (обновлено: )53
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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    Пожар в центре Киева: сгорел стейк-хауз

    8 ноября в центре Киева спасатели потушили пожар в ресторане, который находится на улице Жилянской.

    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вакуировала более 60 человек.

    Пожар вспыхнул в среду в ресторане на первом этаже четырехэтажного жилого дома, пламя охватило и второй этаж.

    "В 13.22 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Уже в 14.20 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, жертв и пострадавших нет, спасатели эвакуировали 64 человека.

    Смотрите также: Тройное ДТП в Киеве: кадры с места инцидента

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