Пожар в киевском ресторане

8 ноября в центре Киева спасатели потушили пожар в ресторане, который находится на улице Жилянской.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вакуировала более 60 человек.

Пожар вспыхнул в среду в ресторане на первом этаже четырехэтажного жилого дома, пламя охватило и второй этаж.

"В 13.22 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Уже в 14.20 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как отмечается, жертв и пострадавших нет, спасатели эвакуировали 64 человека.

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