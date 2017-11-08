Два одессита устроили перестрелку на парковке

od.npu.gov.ua

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конфликт со стрельбой произошел в Одессе из-за парковочного места, один человек пострадал, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит… дважды выстрелил в область груди оппонента", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Как отмечается, событие произошло днем 7 ноября на улице, пострадавшего госпитализировали.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее в Харькове произошла перестрелка на улице Пушкинской. В результате инцидента есть погибшие.