Два одессита устроили перестрелку на парковке

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конфликт со стрельбой произошел в Одессе из-за парковочного места, один человек пострадал, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
"Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит… дважды выстрелил в область груди оппонента", — говорится в сообщении полиции на Facebook.
Как отмечается, событие произошло днем 7 ноября на улице, пострадавшего госпитализировали.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее в Харькове произошла перестрелка на улице Пушкинской. В результате инцидента есть погибшие.