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    Два одессита устроили перестрелку на парковке

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    (обновлено: )7801
    Два автолюбителя на поделили парковочные места. В ходе спора один из водителей достал пистолет и дважды выстрелил в другого спорщика.
    Травматическое оружие
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конфликт со стрельбой произошел в Одессе из-за парковочного места, один человек пострадал, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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    "Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит… дважды выстрелил в область груди оппонента", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    Как отмечается, событие произошло днем 7 ноября на улице, пострадавшего госпитализировали.

    Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

    Ранее в Харькове произошла перестрелка на улице Пушкинской. В результате инцидента есть погибшие.

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