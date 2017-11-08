В Ливане может начаться гражданская война

РИА Новости Украина

Ливанский премьер-министр Саад Харири в субботу сделал заявление о своей отставке во время визита в Саудовскую Аравию. Следом власти Бахрейна рекомендовали своим подданным немедленно покинуть территорию Ливана, потому, что их безопасность теперь под угрозой.

6 ноября государственный министр по делам персидско-арабского залива Саудовской Аравии Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет войну стране из-за "Хезболлаха". Почему напряжение вокруг Ливана стремительно растёт? Что ждёт жителей страны и всего региона? Этими вопросами сейчас задаются многие.

Ливанский политолог, писатель Саркис Абу Зейд (Sarkis Abu Zeid) сказал Sputnik, что Ливан — это поле войны между Саудовской Аравией и Ираном. Он отметил, что "накануне аль-Харири принимал высокопоставленную делегацию из Ирана. После этого он сразу поехал в Саудовскую Аравию. Вероятно, что принесенное послание от иранской делегации не устроило садовское руководство. Между КСА, Ираном и "Хезболлахом" идёт очевидная война, в которой аль-Харири полностью занял сторону Саудовской Аравии. Даже сообщение о его отставке пришло из Эр-Рияда, что само по себе по себе послание для всех в Ливане".

Эксперт отметил, что Ливан переживает критический и опасный этап, который усугубляется сложной ситуацией в регионе и в самой стране: "С одной стороны ситуация в Сирии и Ираке, с другой сложности в ливанской политике и экономике. Президент республики должен быть твёрдым и решительным, в состоянии готовности должна быть и армия. Ведь в стране есть радикальные силы, которые могут воспользоваться сложившимися обстоятельствами, что может ухудшить безопасность, а в дальнейшем это скажется на всех сферах жизни в стране. Так что эта отставка аль-Харири ставит под угрозу стабильность всего Ливана".

"Сейчас страна входит в очень опасный период, когда может начаться гражданская война, которой никто у нас не хочет", — сказал ливанский политолог, писатель Саркис Абу Зейд.

Ливанский политолог Нидал ас-Сабаа (Nidal as Sabaa) сказал Sputnik, что "это очень неоднозначная отставка. О ней было объявлено через канал "Аль-Арабия", при этом сам аль-Харири находился за переделами Ливана. Поэтому возникают вопросы насколько можно считать эту отставку законной".

Вопросов добавляют и слухи о попытки убийства премьер-министра, хотя "эти сообщения опровергает ливанская служба безопасности. Генеральный директор ливанской службы безопасности, генерал-майор Аббас Ибрахим сказал ливанскому каналу "Аль-Маядин": "к нам не поступала информации о готовящемся покушении на какого-либо ливанского политика".

"По этим причинам президент страны Мишель Аун не принял отставки премьер-министр и ждёт его возвращения в Ливан".

Политолог добавил, что ливанское правительство будет продолжать свою работу до тех пор, пока в Бейрут не вернётся Саад аль-Харири и официально не заявит о своей отставке согласно официальной процедуре.

"Важно отметить, что эта отставка по времени совпала с отставкой десятков высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии. Это множит число наших вопросов, ответы на которые мы надеемся получить от самого аль-Харири", — сказал ливанский политолог Нидал ас-Сабаа.

Странная отставка породила многочисленные домыслы, вплоть до предположения, что ливанского премьер-министра удерживают в королевстве насильно. В интернете был создан сайт под названием "Свободу Сааду Харири" и запущен соответствующий хэштег в социальных сетях. На главной странице сайта стоит счётчик времени с того момента, как в СМИ появилось сообщение об отставке Харири и написано: "спасите Саада Харири из саудовской тюрьмы".

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Активист в социальных сетях Аббас Зухри (Abbas Zuhri) сказал Sputnik: "не имеет значения, поддерживаем мы Саада Харири или нет, но он премьер-министр Ливана. Говорят, что в Саудовской Аравии он находится под домашним арестом. Это оскорбляет меня как ливанца. Несмотря на все разногласия между движениями, партиями политиками, все ливанцы едины".

Другой активист Ахмед Хасан (Ahmed Hasan) сказал: "мы против такой формы отставки. Если бы она прошла по стандартному официальному пути, тогда другое дело. Объявление об отставке из другого государства — это действие против суверенитета страны".

Теорию о заключении ливанского премьер-министра под стражей в Саудовской Аравии для Sputnik прокомментировал бывший заместитель спикера ливанского парламента Или аль-Фарзали. "Я не могу сказать точно, находится он под стражей или нет. Эта гипотеза исключается, если аль-Харири приедет в Ливан и пройдёт официальную процедуру отставки. Если же этого не произойдёт, то это предположение крепнет".