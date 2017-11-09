Шок и ужас: ТОП-10 самых жутких артефактов Одессы

РИА Новости Украина

Музеи и прочие "объекты культурного наследия" сами по себе места "стремные". То в Литмузее среди ночи привидения закружат в танце, зашуршат по паркету истлевшие бальные платья, выцветшие голоса засмеются, залопочут, загалдят и тут же затихнут, оставя проснувшегося ночного сторожа протирать в дверях заспанные глаза и трясти ошалело головой. То в Воронцовском дворце привидение императора Павла, причитая и бормоча, проковыляет по залам и исчезнет в камине, похожем на тот, о который когда-то его приложили виском. А днем кот вахтерши будет беспричинно шипеть на камин, вызывая содрогания у работников дворца, пишет Дмитрий Жогов для одесского издания "Думская".

Помимо легенд, в Одессе и области страшных и странных музейных экспонатов хватает. Иные выставляют на всеобщее обозрение, другие прячут в запасниках, третьи вообще пропали, но слухи о них все еще множатся. Итак, я насобирал для вас жуткую Кунсткамеру. Позвольте представить – ужасная десятка музейных экспонатов.

Библия бродяг

Экспонат сей должны были передать в Литературный музей, но по его материалам защищали научную диссертацию, и он задержался на руках. Я ставлю его на 10 место, потому как он еще не музейный экспонат. Чуток не дотянул.

Любой, кто берет в руки "Библию бродяг", испытывает когнитивный диссонанс.

Эта самодельная книга – свод правил, написанный беспризорными детьми в конце 1990-х. Тогда о культуре АУЕ (Арестантский Устав Един) никто и слыхом не слыхивал. Она появилась в 2014-м. Но еще двадцать лет назад "бродяги", так они себя называли, постарались расписать правила для пацанов и "правильных" девок. На первых страницах книги ярко оформлен девиз этих детей: "Не верь! Не бойся! Не проси!". Вместо привычных десяти заповедей – одиннадцать, среди которых: "Не сдавай своих", "Не опускайся ниже травы", "Защищай младших", "Не понтуйся".

Диссонанс происходит оттого, что "Библия бродяг" по своему виду походит на детскую книгу с секретиками. Или на советский дембельский альбом. Но вот содержимое совсем не детское, да и дембеля на такое не способны. Она затянута в старую джинсовую куртку. В ней множество аппликаций. Рисунков. Фотографий поп-звезд. И "секретики" с сердечками и прядями волос. Подобные секретные дневники мастерили, клеили, вырезали девчонки-школьницы горбачевско-кравчуцко-кучмовских времен. Но тут в одном кармашке-секретике находишь вдруг презерватив.

На другой странице написано, какого РОВД следует остерегаться, потому как там бьют, указано, какие к подросткам пытки применяют. И тут же сказки, которые рассказывали беспризорники друг другу в теплотрассах. Сказки 90-х. Их много. Это жуткие истории про бандитов и ментов. Про попов извращенцев и торговцев органами. Вся криминальная хроника конца прошлого и начала нынешнего века. Слухи и воровские истории. Из всего этого и получились сказки. У некоторых мощный литературный фундамент. Вот эта сказка навеяна "Утопленником" Пушкина.

"Кум" (оперативник уголовного розыска, — Ред.) сидит в РОВД, тут к нему "младшины" подбегают. Ж**ы в мыле:

— Полкан Полканыч, там жмура (покойника, — Ред.) дохлого вынесло на берег.

А кум как раз сидит и думает, как ему перед начальством показать, что у него рядом ничего не происходит, наркоманов нет, разборок нет, самое большее — собаки в кустах т***ся и то только с письменного разрешения. А тут жмур! Ну, "младшинам" выдал, конечно, по первое число. Говорит: "Он бухой, наверное?" — "Нет, — они ему говорят. — Синий весь, а в репе (голове, — Ред.) крабы живут, в шнифтах медузы, ж**а в ракушках!". Ну, делать нечего, поперся кум на пляж. Пришел и командует:

— Давайте его к соседу переплавьте.

А "младшина" говорит:

— Нельзя, чтобы труп плавал, надо бы крест, могилу там… (а он верующий был, свидетель Иеговы).

Ну, короче, жмура отчалили, а младшину в катакомбы отправили: оружие, наркотики искать.

Утопленник плывет, и душа его просит Христа: "Забери меня с воды в землю! Покоя хочу. Бандиты меня грохнули, и менты потопили! Помоги!".

Ну а менты Пасху празднуют. Взяли девок "на субботник" и в "Красные зори" (санаторий такой на нынешней улице Бернардацци). И вот ночью стук в окно. Менты открывают, а там утопленник стоит и смотрит. Менты в него стрелять начали, а из него вода льется. Он им говорит:

— Забрал меня Господь, но вам покоя не будет, все вы от воды погибнете.

Один — сразу водой из стакана поперхнулся и помер. Другой в сауне с девками запарился. Третий напился со страху и в луже уснул – утонул. И теперь их души ходят и просят: "Похороните нас по-человечески".

Кунсткамера в Аккермане

Возле Аккерманской крепости есть заросший травой и камышами причал. Там стоят ржавые речные теплоходы, которые должны пустить уже на иголки. На причале есть что-то вроде музея с различного рода диковинами. Из земли высовываются лицо и рука. Зарыта статуя времен советского реализма. На руке нашивка "За Януковича". Политический труп оживает и норовит схватить вас, выпростав из земли лапы. Тут не выбрать один только экспонат. Тут все хороши. Потому так и запишем: "Паноптикум возле крепости".

Коряги, вытащенные из воды матросом причала Василием, побелели от жаркого солнца и соли, их разверстые щели и изломы щедро залиты красной краской. Так и получились кровожадные, невероятные, словно рожденные фантазией Лавкрафта, чудовища. Картину дополняют черепа и кости мелких зверушек, собранные матросами причала на побережье. Эдакая стража у причала №1. Ночью увидишь, и сердце вон!

Матрос Василий подливает масла в огонь: "По ночам тут такие звуки, будто ревет кто-то. Или стонет. И со стороны лимана, со стороны воды! Но лично чудовища не видел. Впрочем, раз было дело… — он чешет несколько смущенно затылок, — На лодке плыву и вижу: коряга занятная в воде. Торчат сучья под водой, точно лапы! Я ее веслом к лодке хочу прижать, чтобы рассмотреть. И тут думаю: а как это она против течения плывет? А оно как шлепнет по воде, как всплеснет! Мелькнула плавниками, вроде бы красными, и ушла под лодку. Я сижу весь мокрый и думаю: расскажешь кому, не поверят".

А на берегу греет бок на солнце яхта с криптозоологическим названием "Несси". Почему дали такое название? Явно неспроста!

Исчезнувшее сердце Котовского

"По всей видимости, тайна смерти этого человека настолько страшная, что рассекретить ее не хотят даже потомки. Или им запрещают, — говорит доцент кафедры судебной медицины Одесского медуниверситета Леонид Чеканов. – Здесь вообще все странно. До последнего времени считалось, что сердце Котовского с простреленной аортой хранится у нас в музее. Якобы во время оккупации некий лаборант поснимал с банок и колб наклейки, чтобы сердце не нашли. А сам погиб, и с тех пор никто не знает, какой из наших препаратов – сердце Котовского. Думаю, это миф. Все материалы вскрытия были изъяты из одесских архивов и отправлены в Москву еще в 1920-х. Как могло при этом остаться сердце?"

Смотрите также: Американский художник создает картины на спинах обнаженных женщин

Вот как этот случай описывали послевоенные газеты: "Еще в 1941-м со всех банок с сердцами были сорваны этикетки. Банки сохранились, но в какой из них сердце Котовского – теперь неизвестно".

В музее, в глубоком покое,

Меж сабель, гранат и знамен,

Поставлено сердце людское.

Спи, сердце!..

Но спи не в земле,

Где тело героя зарыто,—

В спирту и в прозрачном стекле

Спи, сердце, светло и открыто!".

Ну, сабель, гранат и знамен в запасниках нету, это поэт для красоты приврал. А тем более в запасниках музея судебной медицины Одесского медуниверситета. Там у них самые сокровища – это веревка повешенного (с макетом повешенного), топор маньяка да печень алкоголика.

Упоротый лис против одесской обезьяны

Знаменитого "упоротого лиса" смастерила начинающая таксидермистка Адель. Это чучело лисы, сидящее на стуле с блаженной полуулыбкой наркомана и выпученными глазами. Наркомана, ожидающего ответа из наркодиспансера, есть у него гепатит и ВИЧ или пронесло. Случайная ошибка таксидермиста сделала нелепое творение мемом "в этих ваших интернетах". В зоологическом музее нашего ОНУ тоже есть свои ошибки таксидермистов и просто нелепые существа.

Во-первых, это недобро улыбающаяся істота с блеклыми глазами, заспиртованная в банке. Долгопят-привидение. Милейшие приматы, о которых ходят ужасные слухи. Якобы, сидя на дереве, они подстерегают детей, а потом хватают их своими лапами с присосками и держат, пока не выпьют всю жизнь.

Второй экспонат – это безымянная обезьяна, классифицировать которую трудно. Она изображена с разверстой пастью, и уши ее изрядно поедены молью. Кажется, она кричит от ужаса при виде Долгопята. Мы не решили, кто из двух экспонатов страшнее. Поэтому помещаем обоих.

В Вилкове русалки страшные!

В Вилково (главред утверждает, что надо писать "в Вилкове", но оставим это на его совести, он зануда) местный подвижник и художник Александр Шаронов еще в 2002 году основал историко-краеведческий музей. Сперва это была выставка его работ о вилковцах. В основном о рыбаках.

А потом художник начал приобретать предметы быта:сети, прялки, чугунки, стеклянные поплавки — всего около 3000 экспонатов. Одно из последних приобретений – это "мумия русалки", которую Александр выменял на свои картины. Когда смотришь на нее, невольно думаешь, что что-то не то в Вилкове с экологией. Очень уж страшна! Явно не диснеевская русалочка.

Понятное дело, что чудовище это – "самоделка". В прошлых веках в Японии такие производились в больших количествах. Их сбывали доверчивым европейцам, выдавая за настоящих русалок.

Ну а "русалку" поставили в экспозицию из рыбачьих сетей и удочек. С ней охотно селфятся туристы.

Эмбрион Антихриста

Одесса, 1900 год. В порту бултыхается на грязных водах пузатая японская шхуна. В кормовой надстройке спит вповалку команда, уставшая за день. Там вонь, блохи, теснота. Носовая – совсем другое дело. Кают-компания собрана из красного дерева. В углу стоит жертвенник – маленький шкафчик со статуэткой Будды. За столом наш офицер, из таможни. На вытянутых руках осматривает банку с белесым телом. Дьявольский профиль освещается только светом свечи. По банке ползают тени, оживляя бледные черты лица-морды.

"Это жена рыбака родила, — пожилой японец расплывается в традиционной улыбке и постоянно кивает. — Дьявол с ней спал. Рыбак увидел, жену убил, ребенка убил. Доктор присол, шибко изумлялся, в спирт полозыл. Моя подарил".

"Сколько же ты хочешь за него?" – ставя банку на стол, спрашивает таможенник.

Он чувствует подвох, ведь у японцев, синтоистов и буддистов, сатаны никакого нет, есть Эммо, верховный бог ада "дзигоку". Даже, наверное, не ада, а такого места, где этот самый Эммо решает, кому в кого перерождаться. Он рассматривается, скорее, как чиновник, чем божество. Имеются у дзен-буддистов, конечно, и злые духи. Как правило, это души умерших людей, не отличавшиеся при жизни добрым нравом. Но от них вроде никто забеременеть не может. Так что, пришел к выводу наш офицер, этот "сын дьявола" – какая-то подделка, рассчитанная на невежественных людей.

Но убедиться в этом можно только одним способом – изучив плавающее в банке чудище. В общем, таможенник таки купил "антихриста", благо японец взял не очень много. Сосуд офицер передал своему знакомому в медицинский факультет университета.

Возможно, дело было именно так, а может, и совсем иначе! Какая японская шхуна в одесском порту?! В дальневосточных краях – это да, но в самом синем Черном море? Впрочем, в Медине настаивают на этой версии: мол, продал "ребенка Сатаны" именно японский матрос, и точка. Бумаг, правда, не сохранилось, так что подкрепить легенду чем-то весомым невозможным. Целое столетие он простоял на кафедре патологической анатомии. Но в 90-х сатанисты прознали о его существовании и пытались похитить. Они отказывались верить, что Одесский Антихрист – подделка. Антихриста определили в запасники. И только недавно снова достали. Правда, на банке сделали большую надпись "Эмбрион теленка". Дабы дьволопоклонников не искушать.

Убиенная колдунья

На Слободке в 1961-ом году, вечером, молодая девушка пробиралась по колдобинам и грязюке домой. И тут она видит, как из трубы одного дома подымается… ступа с Бабой Ягой! В дыму! Баба Яга делает пассы руками, плюется во все стороны света, бормочет, потом точно так же уезжает вместе с транспортным средством внутрь. Девушка — ни жива, не мертва. Побежала домой и бросилась к квартирной хозяйке: "Хотите — верьте, хотите, нет! Видела такую страсть! Что это было? Может, знаете?".

Хозяйка, вытерев колбасные руки о фартук, со значением посмотрела девушке в глаза и сказала:

"Ты видела знаменитую бабку-колдунью. Ей сто лет. Говорят, она даже премию получила в Париже за гаданье и предсказательство. В дореволюционные времена. Получила книгу черной магии. Она у нее до сих пор хранится. Ее правительство не трогает, потому как уважают!

— А что же она делает?— раскрыла рот деваха.

— Как что? Привораживает молодых людей к таким дурехам, как ты.

Девуля сразу решила, что пойдет к колдунье, "одобренной правительством". И на следующий день побежала к бабке. Надо сказать, антураж у той был прямо как у Гингемы из сказки "Изумрудного города". Черные шторы. Свечи. И в углу сидела на жердочке сова, вперяя в дуреху немигающий взгляд. На бюро лежала оббитая черным бархатом огромная книга. "Это, наверное, и есть книга Черной магии", — обомлела девушка.

— В чем дело?— прошамкала старуха.

— Да вот беда у меня. Жених разлюбил! Стапан на гармошке играет!

— Знаю, – поморщилась старуха. — Этому делу мы поможем! Давай его фото и 500 рублей.

Девушка отправила телеграмму маме: "Мама выхожу замуж ВСКЛ Пятьсотрублируй ВСКЛ".

Мама вздохнула и продала корову.

И деваха прискакала к гадалке вновь. Та взяла деньги и фотографию жениха, деньги пересчитала и отправила в карман, а фото кинула в камин. В тот же момент создалась колоссальная тяга, со свистом фотографию унесло в дымоход, а старуха сказала:

Иди домой, через две недели он будет твоим женихом.

Дуреха стала ждать и прихорашиваться к свадьбе. Прошло две недели. И девка узнает, что ее зазноба по имени Степан женится, но не на ней, а на какой-то посторонней женщине. Тогда она взяла топор, пошла к мошеннице-гадалке и ахнула ее по голове.

Позже следователи обнаружили в квартире гадалки бутылочки с дождевой водой, которую гадалка прописывала своим пациентам. Вызвал интерес и волшебный камин. Его решили разобрать. Внутри него было огромное количество фотографий. Камин был оборудован электрическим подъемником, и рядом на гвоздике висела ступа из папье-маше.

У зарубленной гадалки найдено было больше полумиллиона рублей, для 1961 года это огромнейшая сумма.

Книга Черной магии оказалась сказками Андерсона на польском языке.

Эту историю упоительно и в лицах расскажет заведующий музеем судебной экспертизы Чеканов.

Правда, ни ступы, ни книги в экспозиции нет. Зато есть фотографии зарубленной колдуньи. Надо сказать, что внешность очень специфичная. Прямо Наина Киевна. Советуем посетить данный музей и послушать эту историю всем современным магам и гадалкам. Посмотреть на убиенную Наину Киевну и по-быстрому переквалифицироваться в работниц жэков и "Укрпочты". Вроде там ведьм принимают.

Пояс верности

И снова музей судебной медицины. Мы хотели не давать экспонаты из одного музея, но очень уж необычный и пикантный экспонат. Насколько можно судить по фасону выставленных в музее трусов, это тоже годы 1950-60-е.

Моряк уходя в рейс и, подозревая жену в неверности, обрядил ее в пояс верности. И опломбировал "трусы" свинцовой печатью.

– Я должен быть уверен, что, пока я борюсь с штормами, ты мне верна. Я тебе дырочки для оправления естественных надобностей оставил! – после чего и отплыл.

Жена, не будь дурой, сразу в милицию. Помогите, мол, снять эту штуку!

Так пояс верности попал в музей, а изверг — в колонию.

Хижина зловещих мертвецов

На "Фестивале чудаков" (Fan Expo) на Морвокзале приз за самый оригинальный костюм (косплей) получил сумрачный персонаж из игрушки Diablo 3. Сорок тысяч гривен! А гвоздем фестиваля стала диорама той самой зловещей хижины. Ее соорудил человек, скрывающийся под псевдонимом Рoisoner Samuel ("Отравитель Черным ядом"). На фестивале кого только не встретишь., и она действительно поражает воображение.

Приурочен показ хижины к 30-летию выхода фильма на экран. 30 лет?! Что, правда?! Какие же мы старперы!

Смотрели ужастик "Зловещие мертвецы"? Нет? Тогда краткое содержание для лучшего понимания происходящего.

Дело было в США. В заброшенную хижину, стоящую в лесу, приехали пятеро молодых ребят. Чего они там забыли, неизвестно. Речки, чтобы форель половить нет, ружей, чтобы поохотится, они не взяли, а компания на редкость целомудренная и непьющая подобралась. Зрителю сразу становится понятно: тут не до групповушки, сейчас начнутся ужасы. Молодые люди не идут горбатиться на огород, как сделали бы мы с вами, а спускаются в подвал дома и находят не сапки и грабли, а древнюю книгу "Некрономикон" и бобинный магнитофон, слушают записанные на пленке заклятия и пробуждают демонов, которые в них вселяются, и начинается кровавая баня. Ведь убить "зловещих мертвецов" "можно только расчленением" (цитата из фильма).

За четверть века фильм и его продолжения стали культовыми. Главным образом из-за бескомпромиссного и зашкаливающего ультра-насилия и черного юмора. Главного героя – Эша поклонники боготворят. А сейчас вышел сериал "Эш против Зловещих мертвецов" и новое поколение верещит от похождений старпера Эша, который с годами стал только брутальнее и режет мертвецов "в капусту" все изощреннее.

А что же на деле? Чья это хижина?

В лесу Морристаун, Теннесси, стоял этот дом. Прямо посреди леса. Режиссер Сэм Рэйми и команда изначально хотели сниматься в Мичигане, но наступила зима, и рни отправились на юг. В Морристаун. И подыскали подходящую хижину. Местный землевладелец – охотник разрешил им снимать, только чтобы не очень проказничали. О, несчастный! Он не представлял, что дом и окрестности зальют кровищей. А потом целое десятилетие поклонники фильма перелазили через колючую проволоку с табличкой "Частная земля" и, рискуя получить порцию соли в жопу, благоговейно осматривали хижину. Потом в нее ударила молния, и объекта поклонения не стало.

Надо сказать, что поклонники пытались увековечить хижину. Диорамы и копии ее появляются постоянно. От крохотных до больших.

Сэм строил зловещий дом три года. Причем из обломков той самой сгоревшей хижины, которые ему прислали из США. Не будет бахвальством назвать эту хижину самой большой в мире диорамой по "Зловещим мертвецам". Она как вырванная, с проклятой землей, с черепами и костями убиенных, вытащена на всеобщее обозрение. Этот дом с секретом: нажимаешь на угол, и он разворачивается, являя миру все комнаты и их жутких обитателей. Над камином висит миниатюрная колбочка с пеплом из того самого очага, где сожгли "Некрономикон"

— Не было ли каких-то мистических явлений, покуда вы ее строили? – спрашиваю у мастера.

— Конечно были, — отвечает Рoisoner Samuel. — Вы думаете, Господь просто так спалил этот домик? А ведь мы стараемся его возродить!

— Сколько же он стоит?

— Это коммерческая тайна. Но только на клей ушло более пятисот долларов!

Хижина сейчас находится в частной коллекции в Одессе.

Балтийский крест

Самый страшный экспонат, на наш взгляд, — этот крест. Никакие заспиртованные страшилища и киношные мертвецы и близко не стояли. Именно его вздымал над головой высокий человек в рясе с огненным истовым взглядом: "Покайтесь грешники, ибо приблизились последние дни! Спасутся те, кто уйдет от Сатаны в подземную церковь!".

И коленопреклоненная толпа плакала и голосила.

В 1913 в Балте набирало силу сектантское движение иннокентьевцев. Основателем и главным куратором секты (а позже и "представителем Святого духа на Земле) являлся иеромонах Иннокентий. Пресса писала о нем так: "Он (Иннокентий) занимается отчитыванием бесноватых в присутствии множества народа и криками этих одержимых, прославляющих его, приобретает среди темной массы народа славу святого предсказателя и целителя. Произнося заклинания, всякие угрозы, допуская общую открытую исповедь, иеромонах Иннокентий доводит многих до болезни и исступления".

Большая часть паствы и некоторые люди из окрестных сел продавали свое имущество, а вырученные деньги полностью жертвовали на подземный монастырь в нынешнем Подольском районе Одесской области.

Гигантское количество людей жили в темных, наполненных водой склепах. Антисанитария и постоянное недоедание способствовали массовым заболеваниям. Сотни верующих умирали от простуды, гриппа, тифа, чахотки…

Когда Иннокентия арестовали, психиатр Коцовский изучал "Балтский психоз" и привез этот крест в одесский музей психиатрии.

Еще один бывший главный врач Николай Романский рассказывает: "Да, крест был в сейфе. Куда делся потом, неизвестно".

Все, круг замкнулся.

Версий три:

Первая – наркоманы. Если эти граждане украли крест во время налета на больницу, то дело табак. Может случайно всплыть на Староконке, а потом осесть у какого-то коллекционера.

Версия вторая: смена власти в больнице проходила болезненно. Возможно, кто-то из старого персонала прихватил "на прощание" и пару музейных экспонатов.

Третий вариант. Иннокентьевцы (движение сейчас возрождается) не могли допустить, чтобы такая реликвия была в руках безбожников. Зашел в больницу бородач, поверх пиджака белый халат нацепил. Поднялся на второй этаж. Хрясь по музейному стеклу, хвать крест и тикать, бормоча молитвы. Благо, охраны-то нет. И сейчас крест в "Райском саду" (так назывался монастырь у Липецкого). Стоит себе в молельной. 100 лет пролежал под стеклом в дурдоме, а теперь в чистенькой выбеленной избе. Глядишь, скоро и паломники потянутся.