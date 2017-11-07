наверх
07.11.201715:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Появились подробности ночного поджога автомобилей в Одессе

    (обновлено: )32
    Как рассказали местные жители, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в машину бросали бутылку с зажигательной смесью.
    На месте пожара в Одессе
    segodnya.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Один из сгоревших автомобилей в Одессе за одну ночь горел дважды.

    Об этом "Сегодня" рассказали местные жители.

    По словам жителей дома 68/1 по улице Маршала Бабаджаняна, первое возгорание произошло в одной из машин около двух часов ночи.

    "Первый раз ее потушили, а около пяти утра она загорелась снова, и огонь распространился на другие машины", – рассказала местная жительница.

    segodnya.ua
    На месте пожара в Одессе

    Другие жители дома говорят, что видели в одной из сгоревших машин бутылку, в которой якобы и была зажигательная смесь. А владелец одного из поврежденных авто на территории ЖК "Радужный" рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в машину бросали бутылку с зажигательной смесью.

    В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что по фактам ночным пожаров начали уголовное производство и квалифицировали произошедшее как умышленную порчу имущества.

    Напомним, в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова