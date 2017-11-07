Появились подробности ночного поджога автомобилей в Одессе

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Один из сгоревших автомобилей в Одессе за одну ночь горел дважды.

Об этом "Сегодня" рассказали местные жители.

По словам жителей дома 68/1 по улице Маршала Бабаджаняна, первое возгорание произошло в одной из машин около двух часов ночи.

"Первый раз ее потушили, а около пяти утра она загорелась снова, и огонь распространился на другие машины", – рассказала местная жительница.

segodnya.ua На месте пожара в Одессе

Другие жители дома говорят, что видели в одной из сгоревших машин бутылку, в которой якобы и была зажигательная смесь. А владелец одного из поврежденных авто на территории ЖК "Радужный" рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в машину бросали бутылку с зажигательной смесью.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что по фактам ночным пожаров начали уголовное производство и квалифицировали произошедшее как умышленную порчу имущества.

Напомним, в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей.