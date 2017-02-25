Лукьяновское СИЗО: ржавые двери камер и антисанитария

В сеть попали кадры из камер Лукьяновского СИЗО в столице, где прошла акция, посвященная Дню освобождения политзаключенных.

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Ранее Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова. Она сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.