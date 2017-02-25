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    Лукьяновское СИЗО: ржавые двери камер и антисанитария

    (обновлено: )2601
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    Facebook Игоря Мосийчука
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН

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    Лукьяновское СИЗО

    В сеть попали кадры из камер Лукьяновского СИЗО в столице, где прошла акция, посвященная Дню освобождения политзаключенных.

    Смотрите также: Ухо "торнадовцу" в Лукьяновском СИЗО отрезал экс-командир — СМИ

    Ранее Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова. Она сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.

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