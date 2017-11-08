"Криминальные разборки". Спецкор о поджогах авто в Одессе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В ночь на седьмое ноября в Одессе спасатели трижды выезжали на сообщения о возгорании автомобилей, причем это происходило в разных районах города.

Так около трех часов ночи на территории жилмассива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Очагов возгорания было два — между пожарами было расстояние около 150 метров. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре — повреждены частично.

Второе возгорание произошло в центре города. На улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин.

Около 5:30 утра загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью. В этом случае можно уверенно говорить о поджоге, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки.

Всего из-за огня пострадали 18 автомобилей. Причины возгорания и ущерб пока устанавливаются.

Все подробности сообщил специальный корреспондент Голоса столицы из Одессы Александр Полуев.

Расскажите о событиях в Одессе ночью: где, когда произошли эти случаи возгорания автомобилей, и как долго тушили пламя?

— Первое массовое возгорание произошло в жилом массиве "Радужный", это окраина Одессы, новострой, довольно большой жилой комплекс, но такая специфика, что много домов, мало места и машины стоят очень плотно. Там пострадало больше всего автомобилей: три уничтожено полностью огнем, шесть повреждены, в три ночи там началось загорание, в 3.47 спасатели отчитались о том, что они потушили пожар.

7kanal.com.ua На месте ЧП в Одессе

А следующее возгорание произошло в 4.22 на Базарной улице, там по информации ГСЧС пострадало четыре автомобиля, два из которых полностью уничтожены. По информации полиции, там пострадали шесть автомобилей.

И еще пять автомобилей пострадали во время пожара на улице Рекордной, там в 5.07 произошло возгорание, по информации ГСЧС, там также довольно быстро потушили автомобили. В ГСЧС не исключают, что причиной пожара стал поджег, и в полиции тоже открыли уголовное производство по статье 194 "Умышленное повреждение чужого имущества".

В полиции еще отмечают такую деталь, в частности, советник главы областного управления заявил о том, что, скорее всего, имеет место криминальная подоплека в этих всех поджогах, но подробнее правоохранители будут сообщать уже после расследования.

Но никто на себя не брал ответственность за это? Возможно, где-то сообщали в соцсетях о какой-то акции?

— Ответственность на себя за эти события никто не брал. Единственное, что советник начальника полиции Руслан Старостяк сообщил, что это не относится к политике, имели место криминальная подоплека, то есть поджог, но между кем и кем было выяснение отношений таким путем, пока не сообщают.

Какие мысли по этому поводу у одесситов?

— Люди говорят, что действительно аномально большое количество возгораний, и естественно, что подожгли не все автомобили, от нескольких автомобилей пошли гореть остальные, но каких-то связующих элементов пока никто не выявил.

Какая вообще ситуация в Одессе?

— В целом ситуация, я бы не сказал, что какая-то особо накаленная. То есть случаи сегодняшней ночи — это действительно из ряда вон. Последнее из громких преступлений, о котором сообщали вчера, это похищение ребенка было. Его спустя сутки благополучно нашли. Ребенка таки похитили. И, в принципе, таких громких преступлений последние дни не было.

Стоит ли пострадавшим надеяться на возмещение убытков от страховой, в эфире "ГС" пояснил адвокат, автоюрист Вадим Володарский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Підпал автівки — наскільки це страховий випадок? І за якими саме видами автострахування при цьому можна отримати відшкодування?

— Тут передусім треба взагалі поставити питання, чи застраховані були ті автомобілі. Тому що обов'язковим у нас є тільки страхування цивільної відповідальності, яке тільки тільки перед третіми особами.

segodnya.ua На месте пожара в Одессе

Тобто сам автомобіль не застрахований. Однак багато власників автомобілів або не бажають їх страхувати, вони можуть застрахувати, тому що в нас страхові компанії чомусь дуже не люблять страхувати автомобілі, яким більше 8 або 10 років. І це для багатьох дуже велика проблема.

Тому якщо автомобіль не застрахований, то це буде проблема передусім власника. Якщо автомобіль застрахований по КАСКО, тобто це страхування автомобіля від різних страхових випадків, то туди включаються, як правило, і протиправні дії третіх осіб, і пожежа, тобто в даному випадку, якщо умисний підпал, то можна розглядатися і як одне, і як інше. І в такому випадку це є страховий випадок.

Тобто якщо є КАСКО, то цього достатньо?

— Якщо є КАСКО — так, в якому в договорі зазначено, що це є страховий випадок, то цього достатньо. Тому що треба розуміти, що якщо обов'язкове страхування цивільної відповідальності це, воно стандартне, то по КАСКО у кожної страхової компанії свої договори і свої умови цих договорів. Але як правило, тоді туди включаються страхові випадки.

У містах безліч оголошень про оформлення автостраховки за дуже низькими цінами? Чи варто на таке вестися? Якщо хтось має таку автостраховку, то чим ризикує власник авто?

— Ці оголошення, як правило, стосуються цієї саме автоцивілки. Тобто відповідальності перед третіми особами. І є ризик нарватися або на поліс, який взагалі не дійсний, тобто там вкрадені бланки чи якісь інші обставини. І є ризик нарватися на страхову компанію, яка просто зникне потім, і тоді у разі ДТП з вини цього водія, потім практика така, що можуть до нього пред'являтися претензії безпосередньо, тоді як в іншому випадку, якби була нормальна ця страховка, то відшкодовувала б страхова компанія.

Зараз набирає популярності онлайн-страхування. Купівля полісів через інтернет, тут є ризики?

— Тут треба просто дивитися, про яку страхову компанію мова йде. Ступінь надійності саме страхової компанії.

segodnya.ua На месте пожара в Одессе

Зокрема, великі компанії пропонують знижки при замовленні через сайт.

— Якщо це поліс, який купується офіційно через сайт самої компанії, і офіційно в цій же компанії оплачується, то я не думаю, що тут є ризик у порівнянні з купівлею полісу тієї ж самої компанії звичайним чином.

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Напомним, ранее в эфире радиостанции Голос столицы президент союза перевозчиков Украины Валентин Демчук заявил, что подвижной состав пассажирского транспорта в Украине насколько устарел, что случаи возгорания при любом контроле могут иметь место.