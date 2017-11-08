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    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре - результат ритуала с мертвыми

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    Закрытые границы представляют больший риск, чем закрытые, так как закрытие создает социальное потрясение, вызывает подозрения и другие негативные последствия, считает представитель ВОЗ.
    Ритуал фамадихана переворачивание костей
    RIJASOLO / AFP

    РИА Новости Украина

    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре унесла жизни 124 человек с августа этого года. СМИ сообщают, что власти пытаются убедить местное население перестать практиковать ритуал фамадихана (буквально, "переворачивание костей") – церемонию почитания мёртвых, когда люди выкапывают трупы своих родных и танцуют с ними в массовой процессии.

    Именно обряд фамадихана считается причиной эпидемии. Однако население не верит в связь между смертельной болезнью и мрачным ритуалом, сообщает The Sun, так как многие участвовали не в одной процессии и остались живы. 

    Всемирная организация здравоохранения отправила на остров 115 специалистов и доставила 1,3 миллиона доз антибиотиков; в общей сложности, примерно 1,5 миллиона долларов из Фонда чрезвычайных расходов уже потрачено на купирование эпидемии на острове.

    RIJASOLO / AFP
    Ритуал фамадихана "переворачивание костей"

    "ВОЗ не советует вводить какие-либо ограничения передвижения или торговли с Мадагаскаром на основании существующей информации", — представитель организации, пожелавший остаться неназванным, сообщил Sputnik. "Закрытые границы представляют больший риск, чем открытые границы. Закрытие границ создает социальное потрясение, вызывает подозрения, подземные пути перемещения и другие негативные последствия, которые мешают эффективно реагировать.

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    Гораздо эффективнее поддерживать нормальное функционирование общества и сосредоточиться на более эффективной работе, такой как информирование и защита общества, обучение сотрудников здравоохранения, проверка состояние больных и тех, кто в ними контактирует, и так далее".

    Иностранные путешественники в Мадагаскар должны быть проинформированы о вспышке чумы и о необходимых мерах защиты. Путешественники должны защитить себя от блошиных укусов, избегать контактов с мертвыми животными, зараженными тканями или материалами, а также избегать близких контактов с пациентами, больными легочной чумой", — советует ВОЗ.

    В настоящее время ЮАР, Коморы, Маврикий, Мозамбик, Сейшелы, Танзания и Реюньон и Майотта находятся в возможной зоне распространения эпидемии. Эфиопия и Кения также повышают уровень готовности, так как связаны с Мадагаскаром воздушными путями.

    RIJASOLO / AFP
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре

    "Общий риск дальнейшего распространения чумы с Мадагаскара на глобальном уровне остается низким, на региональном уровне – средним", — оценивает ВОЗ.

    Самым распространенным видом чумы является бубонная чума, которую переносят блоки, паразитирующие на крысах. Бубонная чума в течение инкубационного периода не передается от больного человека к здоровому, но передается от больного в терминальной стадии или от трупа.

    Примерно 67 процентов жертв эпидемии в Мадагаскаре были заражены самой опасной формой чумы – легочной, которая передается воздушно-капельным путем. Чума уже распространилась из области Анказобе в столицу, Антананариву, и в портовый город Туамасина.

    "Хотя чума широко распространена на Мадагаскаре, текущая вспышка происходит в густонаселенных городах и уже достигла нехарактерных зон, которые не привыкли иметь дело со случаями заболевания чумой. Соотношение заболеваний легочной чумой – формой, которая может передаваться от человека к человеку, — гораздо выше, чем раньше. Легочная чума требует немедленного вмешательства из-за высокого числа смертельных исходов и высокой контагиозностью", — заключил представитель ВОЗ.

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    Джимми Уитворт (Jimmy Whitworth), профессор Международного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины, оценивает вспышку чумы как "очень тревожную". Однако, по его мнению, маловероятно, что жертвы эпидемии смогут перенести болезнь в другие страны.

    "В портах и аэропортах Мадагаскара есть процедуры проверки. Люди, зараженные чумой, уже будут крайне больны, их легко будет распознать. Инкубационный период короткий, от одного до четырех дней, так что любому путешественнику, у которого развивается чума, скорее всего, станет плохо во время путешествия или вскоре после прибытия", — считает Уитворт.

    "Риск, который представляют возвращающиеся путешественники для Великобритании и Европы, оценивается как низкий или крайне низкий по причинам, которые я уже указал. С Мадагаскара в Европу есть несколько рейсов, а число путешественников, вероятно, мало", — заключил Уитворт.

    RIJASOLO / AFP
    Эпидемия легочной чумы на Мадагаскаре

    Представитель ВОЗ сказал, что Министерство здравоохранения Мадагаскара отметило уменьшение числа случаев заболевания чумой: "В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, что эпидемия пошла на спад. Прошло примерно три месяца с начала эпидемического сезона, который длится до апреля 2018 года. Даже если недавняя тенденция к спаду подтвердится, мы не можем исключить возможность дальнейших всплесков между настоящим моментом и апрелем 2018 года".

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