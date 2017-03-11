Почти 40 человек стали жертвами разрушительного циклона на Мадагаскаре

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Число жертв тропического циклона "Энаво" на Мадагаскаре возросло до 38 человек, еще 180 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Пол данным агентства, глава национального бюро по управлению катастрофами Тьерри Венти в эфире местного ТВ заявил, что число погибших также включает тех, кто стал жертвами схода лавин, вызванных штормом. По его словам, в общей сложности 180 человек получили ранения.

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Как сообщается, более 116 тысяч человек временно покинули свои дома из-за повреждений, около 53 тысяч находятся в специальных центрах, открытых на территории всего острова.

"Ущерб колоссальный, везде, где бы ни прошел ураган", — цитирует агентство слова Венти.

Facebook BNGRC Последствия тропического циклона "Энаво", обрушившегося на Мадагаскар

Циклон достиг северо-восточного побережья острова во второй половине дня во вторник. Порывы ветра достигали 300 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Украину в ближайшие дни идут дожди, похолодание и мокрый снег.