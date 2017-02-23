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    Наводнение в Калифорнии

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    Катаклизмы в мире: торнадо в США (127)

    33
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @ajplus
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @ajplus
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @ajplus
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @ajplus
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    twitter.com/ajplus
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7david
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7david
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7david
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7david
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7kristensze
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    @abc7david

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    Наводнение в Калифорнии

    Власти американского города Сан-Хосе в штате Калифорния издали распоряжение об обязательной эвакуации около 14 тысяч жителей из-за наводнения.

    Во вторник река Койот-Крик вышла из берегов и затопила некоторые районы города. Власти третьего по величине города штата распорядились эвакуировать жителей отдельных районов, а также рекомендовали тем, кому может угрожать наводнение, покинуть свои дома.

    Смотрите также: Мощный оползень в Калифорнии

    "Жителям затопленных территорий… не будет позволено вернуться в свои дома в среду. Мы еще не справились с ситуацией", — заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо.

    Согласно прогнозам синоптиков, дожди в районе Сан-Хосе могут возобновиться.

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