В Украину идут дожди, похолодание и мокрый снег

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинцев ожидает на выходных похолодание, сообщает синоптик Наталия Диденко.

"Уже в субботу (11 марта — Ред.) температура воздуха днем ​​не превысит 4-8 градусов тепла. Только на юге и юго-востоке еще будет на пару градусов теплее, до +10 +13", — пишет она на своей странице в Facebook.

По ее словам, ночная температура будет колебаться в пределах 1-4 градусов тепла, а на западе и востоке страны ожидаются небольшие морозы. На западе Украины также мокрый снег, на остальной территории — дожди.

На востоке и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях сохранится сухая погода.

В Киеве суббота-воскресенье также будут холодными, пройдут дожди. Температура воздуха в столице 11 марта опустится до +6 +7 градусов, а в воскресенье — еще на два градуса.

На пятницу синоптики прогнозировали туман. В связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.