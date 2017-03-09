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    Общество

    По Украине в четверг туманы

    (обновлено: )52
    По предварительной информации Укргидрометцентра, температура ночью 0-5° тепла, на востоке до 3° мороза, днем 8-13° тепла; на высокогорье Карпат ночью около 0 °, днем 2-7° тепла.
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    Facebook Оболонь

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Украине в четверг марта переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

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    "Без осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман", — говорится в сообщении в Facebook.

    Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

    Температура ночью 0-5° тепла, на востоке до 3° мороза, днем 8-13° тепла; на высокогорье Карпат ночью около 0 °, днем 2-7° тепла.

    Как сообщалось, Киев 8 марта накрыл густой туман. Больше всего природное явление наблюдалось на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине. Также туман не спал и утром 9 марта.

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