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    Общество

    Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

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    Сообщалось, что переправа ранее дважды останавливала работу из-за погодных условий - в воскресенье и в понедельник. Также со вторника в Украине существенно снизится температура воздуха.
    Керченская паромная переправа
    RIA News Владимир Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

    Ранее переправа уже дважды останавливала работу из-за погодных условий — в воскресенье и в понедельник.

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    "7 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", — говорится в сообщении.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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