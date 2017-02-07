Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана, сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

Ранее переправа уже дважды останавливала работу из-за погодных условий — в воскресенье и в понедельник.

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"7 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", — говорится в сообщении.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.