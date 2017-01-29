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    В Индии столкнулись более 30 автомобилей из-за тумана

    (обновлено: )11
    Инцидент произошел на автомагистрали у города Джайпур. По предварительной версии, причиной крупного ДТП стала плохая видимость из-за тумана. ДТП растянусь на один километр.
    Крупное ДТП в Индии
    @ANI_news

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В результате крупного ДТП с участием около 30 автомобилей в индийском штате Раджастхан пострадали 15 человек, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел на автомагистрали у города Джайпур. По предварительной версии, причиной крупного ДТП стала плохая видимость из-за тумана.

    При этом телеканал News Nation сообщает, что число столкнувшихся автомобилей может достигать 50 — само ДТП растянусь на один километр.

    @ANI_news
    Крупное ДТП в Индии

    Кроме того, по данным телеканала, в результате ДТП погиб один человек, трое находятся в критическом состоянии, а общее число пострадавших превышает сотню человек.

    Напомним, около 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.

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