В Индии столкнулись более 30 автомобилей из-за тумана

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В результате крупного ДТП с участием около 30 автомобилей в индийском штате Раджастхан пострадали 15 человек, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на автомагистрали у города Джайпур. По предварительной версии, причиной крупного ДТП стала плохая видимость из-за тумана.

При этом телеканал News Nation сообщает, что число столкнувшихся автомобилей может достигать 50 — само ДТП растянусь на один километр.

@ANI_news Крупное ДТП в Индии

Кроме того, по данным телеканала, в результате ДТП погиб один человек, трое находятся в критическом состоянии, а общее число пострадавших превышает сотню человек.

Напомним, около 20 человек пострадали в масштабном ДТП в Польше. В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция.