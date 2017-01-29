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    ГСЧС предупреждает о гололедице и тумане в воскресенье

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    Зима. Последствия непогоды в Украине (298)

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    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в воскресенье на дорогах страны гололедица, ночью и утром в западной части туман, видимость 200-500 метров.
    Гололедица в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила водителей о сложных погодных условиях на дорогах Украины. В западных областях прогнозируют видимость 200-500 метров из-за тумана.

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    "29 января на дорогах страны гололедица, ночью и утром в западной части туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями. На территории Хмельницкой области движение ограничено на территории 17 районов, а в Ровенской области движение ограничено только на ряде дорог, отмечалось в сообщении.

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